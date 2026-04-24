Planazos gratuitos para este sábado en Mendoza: degustación de vinos, arte y música para todos los gustos

Desde degustaciones de vino en pleno centro hasta música en vivo, vinilos y arte urbano. Cuatro planazos gratuitos para disfrutar el sábado en Mendoza.

Este sábado 25 de abril Mendoza se llena de planazos gratuitos para todos los gustos.

Hay actividades desde la mañana hasta la noche, con opciones culturales, musicales y al aire libre en distintos departamentos.

Malbec, música y degustaciones

Una de las propuestas principales llega con el Mes del Malbec. La Ciudad organiza un evento que combina vino, música y cultura en un espacio icónico.

La jornada arranca con la Orquesta y el Ballet Folclórico de la Ciudad y continúa con una degustación de vinos a cargo de la vinoteca Elixir. Además, habrá una charla introductoria sobre el Malbec.

Lugar: Pasaje San Martín, Ciudad de Mendoza

Pasaje San Martín, Ciudad de Mendoza Día: sábado 25 de abril

sábado 25 de abril Horario: de 11 a 13 horas

de 11 a 13 horas Entrada: gratuita

Música de películas en vivo

La Orquesta de Cámara Juvenil de Las Heras presenta un concierto con bandas sonoras de películas, ideal para disfrutar en familia.

Lugar: Centro Cultural Uspallata

Centro Cultural Uspallata Día: sábado 25 de abril

sábado 25 de abril Horario: 18:00 horas

18:00 horas Entrada: gratuita

Tarde de vinilos y DJs

Más de 20 DJs se reúnen para pasar clásicos de los 80 y 90 en una propuesta al aire libre para bailar o relajarse.

Lugar: Plaza de Chacras de Coria, Luján de Cuyo

Plaza de Chacras de Coria, Luján de Cuyo Día: sábado 25 de abril

sábado 25 de abril Horario: de 15 a 19

de 15 a 19 Entrada: gratuita

Arte en vivo y freestyle

“Obra Pública goes to Oye” propone una experiencia con intervenciones artísticas, galería y freestyle en vivo.