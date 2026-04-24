Planazos gratuitos para este sábado en Mendoza: degustación de vinos, arte y música para todos los gustos

Desde degustaciones de vino en pleno centro hasta música en vivo, vinilos y arte urbano. Cuatro planazos gratuitos para disfrutar el sábado en Mendoza.
Este sábado 25 de abril Mendoza se llena de planazos gratuitos para todos los gustos.
Hay actividades desde la mañana hasta la noche, con opciones culturales, musicales y al aire libre en distintos departamentos.
Malbec, música y degustaciones
Una de las propuestas principales llega con el Mes del Malbec. La Ciudad organiza un evento que combina vino, música y cultura en un espacio icónico.
La jornada arranca con la Orquesta y el Ballet Folclórico de la Ciudad y continúa con una degustación de vinos a cargo de la vinoteca Elixir. Además, habrá una charla introductoria sobre el Malbec.
- Lugar: Pasaje San Martín, Ciudad de Mendoza
- Día: sábado 25 de abril
- Horario: de 11 a 13 horas
- Entrada: gratuita
Música de películas en vivo
La Orquesta de Cámara Juvenil de Las Heras presenta un concierto con bandas sonoras de películas, ideal para disfrutar en familia.
- Lugar: Centro Cultural Uspallata
- Día: sábado 25 de abril
- Horario: 18:00 horas
- Entrada: gratuita
Tarde de vinilos y DJs
Más de 20 DJs se reúnen para pasar clásicos de los 80 y 90 en una propuesta al aire libre para bailar o relajarse.
- Lugar: Plaza de Chacras de Coria, Luján de Cuyo
- Día: sábado 25 de abril
- Horario: de 15 a 19
- Entrada: gratuita
Arte en vivo y freestyle
“Obra Pública goes to Oye” propone una experiencia con intervenciones artísticas, galería y freestyle en vivo.
- Lugar: Espacio Oye (Viamonte 5224, Chacras de Coria))
- Día: sábado 25 de abril
- Horario: desde las 19:00
- Entrada: gratuita