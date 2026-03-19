Planazos gratuitos para este fin de semana en Mendoza: shows, música y actividades al aire libre

La Ciudad de Mendoza organizó una agenda especial con propuestas gratuitas para celebrar el bienestar con actividades en espacios públicos, espectáculos y música en vivo.

La Ciudad de Mendoza se prepara para celebrar el Día Internacional de la Felicidad con una agenda con planazos gratuitos pensados para disfrutar al aire libre y en comunidad.

La propuesta surge a partir de una alianza con la World Happiness Foundation y se enmarca en la conmemoración impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, que cada 20 de marzo promueve la felicidad como un objetivo clave para el desarrollo de las sociedades.

En ese contexto, Mendoza fue reconocida como Capital Nacional de la Felicidad, un título que destaca las políticas públicas orientadas al bienestar y la calidad de vida.

Bajo el lema “Hacia un bienestar regenerativo”, el municipio organizó distintas actividades abiertas a vecinos y turistas, que combinan cultura, recreación y contacto con la naturaleza.

Agenda de actividades

El cronograma comenzará el viernes 20 de marzo, de 19 a 21.30 horas en el Paseo de los Olivos del parque Cívico.Allí se realizará una propuesta pensada para compartir en comunidad, con DJ en vivo, intervenciones artísticas, espacio de picnic, sorteos, foodtrucks y actividades recreativas. También participarán productores olivícolas locales.

En tanto, el domingo 22 de marzo a las 21 horas será el turno de un espectáculo especial en la Fuente de Aguas Danzantes. La puesta combinará música, iluminación y performances en vivo, con una propuesta artística que buscará representar la felicidad a través de una experiencia sensorial.

Planazo por San Patricio

El epicentro de los festejos por San Patricio será en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, donde durante elsábado 21 y domingo 22 se desarrollará el festival con una amplia propuesta.

Habrá beertrucks con cervecerías artesanales, un patio gastronómico con foodtrucks y una feriacon más de 40 emprendedores que ofrecerán productos de diseño, indumentaria, accesorios, cerámica y artículos para el hogar.

El festival también contará con shows en vivo de bandas mendocinas. El sábado se presentarán Camila Coccia y Santo Tabú, mientras que el cierre estará a cargo de Spaghetti Western.

En tanto, el domingo será el turno de Brassass y La Colonia Subsiste, con un cierre a pura fiesta de La Skandalosa Tripulación, una de las bandas más convocantes de la escena local.