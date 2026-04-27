Planazo gratuito en Mendoza: talleres de yoga, danzas y propuestas para todos los gustos

Este planazo gratuito incluye opciones para todas las edades y con cupos limitados. La inscripción es presencial por orden de llegada.

Llega un nuevo planazo gratuito en Mendoza con múltiples actividades y cupos limitados.

Durante tres días, quienes estén interesados podrán anotarse en distintas opciones.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial y por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con tiempo para asegurar un lugar en los talleres elegidos.

Los talleres disponibles

Taller de escritura y literatura “Cómo contar una historia”: martes, de 17 a 19. Tallerista: Javier Cusimano.

“Cómo contar una historia”: martes, de 17 a 19. Tallerista: Javier Cusimano. Taller de arte y pintura: miércoles, de 18 a 20. Tallerista: Adriana Castillo.

miércoles, de 18 a 20. Tallerista: Adriana Castillo. Producción beatmaker: sábados, de 10 a 12. Tallerista: Alejandro Fernández.

sábados, de 10 a 12. Tallerista: Alejandro Fernández. Taller de mosaiquismo: viernes, de 15 a 17 (para mayores de 18 años). Tallerista: Mariana Giordanengo.

viernes, de 15 a 17 (para mayores de 18 años). Tallerista: Mariana Giordanengo. Taller de danzas contemporáneas : lunes y miércoles, a las 18 (nivel inicial) y a las 19 (nivel avanzado). Tallerista: Natacha Gabrielli.

: lunes y miércoles, a las 18 (nivel inicial) y a las 19 (nivel avanzado). Tallerista: Natacha Gabrielli. Taller de escritura creativa “Guaymallén Oculto IV”: martes, de 18 a 20. Talleristas: Frank Morán y Nicolás Garro.

“Guaymallén Oculto IV”: martes, de 18 a 20. Talleristas: Frank Morán y Nicolás Garro. Dibujo: “Taller de caricaturas”: martes, de 18 a 20 (desde los 7 años). Tallerista: Stéfano Cattáneo.

“Taller de caricaturas”: martes, de 18 a 20 (desde los 7 años). Tallerista: Stéfano Cattáneo. Fotografía para adolescentes: lunes, de 17 a 19 (para jóvenes de 13 a 17 años). Tallerista: Paloma Barrera.

lunes, de 17 a 19 (para jóvenes de 13 a 17 años). Tallerista: Paloma Barrera. Danzas folclóricas: miércoles, de 18 a 20 y de 20 a 22 (jóvenes y adultos a partir de 14 años). Tallerista: Magalí Leonforte.

miércoles, de 18 a 20 y de 20 a 22 (jóvenes y adultos a partir de 14 años). Tallerista: Magalí Leonforte. Ilustración y fanzine: jueves, de 17 a 19 (desde los 14 años). Tallerista: Florencia Aristarain.

jueves, de 17 a 19 (desde los 14 años). Tallerista: Florencia Aristarain. Taller infantil de danzas flamencas “Ecos de España”: martes, de 19.30 a 20.30 (niños de 5 a 8 años), y jueves, de 19.30 a 20.30 (de 9 a 12 años). Tallerista: Gabriela Suárez.

“Ecos de España”: martes, de 19.30 a 20.30 (niños de 5 a 8 años), y jueves, de 19.30 a 20.30 (de 9 a 12 años). Tallerista: Gabriela Suárez. Taller creativo de tejido (4 técnicas): jueves, de 9 a 11 (nivel inicial) y de 15.30 a 17.30 (nivel avanzado), desde los 14 años. Tallerista: Sonia Amaya.

(4 técnicas): jueves, de 9 a 11 (nivel inicial) y de 15.30 a 17.30 (nivel avanzado), desde los 14 años. Tallerista: Sonia Amaya. Danzas urbanas: miércoles, de 18 a 20. Tallerista: Carla Font.

miércoles, de 18 a 20. Tallerista: Carla Font. Hatha yoga: viernes, de 17 a 18. Tallerista: Antonella Arias.

viernes, de 17 a 18. Tallerista: Antonella Arias. Taller de zumba: lunes y miércoles, de 15 a 16 (primer grupo) y de 16 a 17 (segundo grupo). Tallerista: Myriam Britos.

lunes y miércoles, de 15 a 16 (primer grupo) y de 16 a 17 (segundo grupo). Tallerista: Myriam Britos. Taller de yoga: martes y jueves, a las 9 (yoga terapéutico), 10.30 (yoga artístico), 19 (yoga artístico) y 20.30 (yoga terapéutico). Tallerista: Celina Melis.

martes y jueves, a las 9 (yoga terapéutico), 10.30 (yoga artístico), 19 (yoga artístico) y 20.30 (yoga terapéutico). Tallerista: Celina Melis. Taller de improvisación teatral: miércoles, de 20 a 22 (jóvenes y adultos desde los 16 años). Tallerista: Virginia Bernard.

miércoles, de 20 a 22 (jóvenes y adultos desde los 16 años). Tallerista: Virginia Bernard. Taller de teatro para infancias: miércoles, de 18 a 20 (de 6 a 12 años). Tallerista: Virginia Bernard.

¿Cuáles son los requisitos?

DNI (original y fotocopia)

Apto físico (obligatorio para danzas, yoga y zumba)

Autorización de un adulto responsable (para menores de 18 años)

Información de los talleres

Fechas de inscripción: del 28 al 30 de abril

del 28 al 30 de abril Horario: de 10 a 17 horas

de 10 a 17 horas Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

Espacio Cultural Julio Le Parc Costo: gratuito

gratuito Modalidad: por orden de llegada hasta agotar cupos