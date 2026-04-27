Planazo gratuito en Mendoza: talleres de yoga, danzas y propuestas para todos los gustos

Este planazo gratuito incluye opciones para todas las edades y con cupos limitados. La inscripción es presencial por orden de llegada.
Llega un nuevo planazo gratuito en Mendoza con múltiples actividades y cupos limitados.
Durante tres días, quienes estén interesados podrán anotarse en distintas opciones.
Las inscripciones se realizarán de manera presencial y por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con tiempo para asegurar un lugar en los talleres elegidos.
Los talleres disponibles
- Taller de escritura y literatura “Cómo contar una historia”: martes, de 17 a 19. Tallerista: Javier Cusimano.
- Taller de arte y pintura: miércoles, de 18 a 20. Tallerista: Adriana Castillo.
- Producción beatmaker: sábados, de 10 a 12. Tallerista: Alejandro Fernández.
- Taller de mosaiquismo: viernes, de 15 a 17 (para mayores de 18 años). Tallerista: Mariana Giordanengo.
- Taller de danzas contemporáneas: lunes y miércoles, a las 18 (nivel inicial) y a las 19 (nivel avanzado). Tallerista: Natacha Gabrielli.
- Taller de escritura creativa “Guaymallén Oculto IV”: martes, de 18 a 20. Talleristas: Frank Morán y Nicolás Garro.
- Dibujo: “Taller de caricaturas”: martes, de 18 a 20 (desde los 7 años). Tallerista: Stéfano Cattáneo.
- Fotografía para adolescentes: lunes, de 17 a 19 (para jóvenes de 13 a 17 años). Tallerista: Paloma Barrera.
- Danzas folclóricas: miércoles, de 18 a 20 y de 20 a 22 (jóvenes y adultos a partir de 14 años). Tallerista: Magalí Leonforte.
- Ilustración y fanzine: jueves, de 17 a 19 (desde los 14 años). Tallerista: Florencia Aristarain.
- Taller infantil de danzas flamencas “Ecos de España”: martes, de 19.30 a 20.30 (niños de 5 a 8 años), y jueves, de 19.30 a 20.30 (de 9 a 12 años). Tallerista: Gabriela Suárez.
- Taller creativo de tejido (4 técnicas): jueves, de 9 a 11 (nivel inicial) y de 15.30 a 17.30 (nivel avanzado), desde los 14 años. Tallerista: Sonia Amaya.
- Danzas urbanas: miércoles, de 18 a 20. Tallerista: Carla Font.
- Hatha yoga: viernes, de 17 a 18. Tallerista: Antonella Arias.
- Taller de zumba: lunes y miércoles, de 15 a 16 (primer grupo) y de 16 a 17 (segundo grupo). Tallerista: Myriam Britos.
- Taller de yoga: martes y jueves, a las 9 (yoga terapéutico), 10.30 (yoga artístico), 19 (yoga artístico) y 20.30 (yoga terapéutico). Tallerista: Celina Melis.
- Taller de improvisación teatral: miércoles, de 20 a 22 (jóvenes y adultos desde los 16 años). Tallerista: Virginia Bernard.
- Taller de teatro para infancias: miércoles, de 18 a 20 (de 6 a 12 años). Tallerista: Virginia Bernard.
¿Cuáles son los requisitos?
- DNI (original y fotocopia)
- Apto físico (obligatorio para danzas, yoga y zumba)
- Autorización de un adulto responsable (para menores de 18 años)
Información de los talleres
- Fechas de inscripción: del 28 al 30 de abril
- Horario: de 10 a 17 horas
- Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc
- Costo: gratuito
- Modalidad: por orden de llegada hasta agotar cupos
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