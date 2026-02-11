Planazos gratuitos para el Carnaval: música, murgas, ferias y festivales con entrada libre en Mendoza

Durante el fin de semana largo de febrero habrá música en vivo, danza, ferias de artesanos y celebraciones de carnaval en distintos puntos de la provincia. Uspallata, Luján de Cuyo, Guaymallén y el Parque San Martín ofrecerán actividades con entrada libre y gratuita.

El fin de semana largo de febrero llegará con festivales, recitales, ferias y carnaval totalmente gratuitos en distintos puntos de la provincia.

Desde la montaña hasta el Gran Mendoza, la agenda incluye espectáculos al aire libre, artistas reconocidos, comparsas y espacios para emprendedores locales.

Festival de Alta Montaña en Uspallata

Uspallata será sede del Festival de Alta Montaña 2026, con entrada libre y gratuita durante tres noches consecutivas: 14, 15 y 16 de febrero.

El evento reunirá a artistas locales y provinciales, academias de danza y agrupaciones folclóricas, con espectáculos ligados a las tradiciones cuyanas y andinas.

Además del escenario principal, habrá puestos de artesanos, emprendedores y productores regionales, convirtiendo al encuentro en un paseo ideal para vecinos y turistas que estén en la zona.

Recitales gratuitos en Luján de Cuyo

El departamento de Luján también sumará propuestas sin costo con el ciclo cultural “Mejor Verano”, que llevará shows en vivo a distintos espacios públicos.

La programación

Sábado 14 – 21 horas: Miguel Mateos en el Parque Ferri

Domingo 15 – 21 horas: Kevin Johansen y Liniers junto a The Nada en la Plaza de Chacras

Lunes 16 – desde las 19 horas: Meliza Blanco, New Jem y Los Bourbonnes en el Parque Cívico

Todos los recitales serán gratuitos, al aire libre y pensados para disfrutar en familia.

Feria de artesanos en el Parque San Martín

En la Rotonda del Rosedal se instalará una gran feria de la Economía Social, con exposición y venta de productos artesanales.

Funcionará de 10 a 23 horas, desde el viernes 13 hasta el martes 17 de febrero, con propuestas que combinan diseño, identidad local y trabajo independiente.

Carnaval Provincial en Guaymallén

El Carnaval Provincial también tendrá entrada gratuita. La cita será el lunes 16 de febrero, desde las 19 horas, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Habrá comparsas, murgas y música en vivo con la banda El Combo Timbero, en una jornada pensada para celebrar al aire libre y en comunidad. Además, se podrá colaborar con el proyecto mochi donando útiles escolares.