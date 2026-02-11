El Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Euge Quevedo y Luciano Pereyra: los artistas de las repeticiones de la Vendimia 2026

La Vendimia 2026 ya tiene confirmada su programación y los precios de las entradas para el Acto Central, la repetición y las dos noches de recitales en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La Subsecretaría de Cultura confirmó este miércoles la grilla oficial de artistas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que llevará por título “90 cosechas de una misma cepa” y tendrá como escenario principal el teatro griego Frank Romero Day. La celebración incluirá el Acto Central el sábado 7 de marzo, su repetición el domingo 8 y dos jornadas exclusivas de recitales el lunes 9 y martes 10.

El domingo 8 de marzo, Luciano Pereyra será el encargado de cerrar la repetición del Acto Central, en una apuesta popular para coronar la segunda noche vendimial.

En tanto, el lunes 9 y el martes 10 de marzo no habrá repetición del espectáculo central, sino que serán dos fechas pensadas íntegramente para shows musicales. El lunes subirán al escenario el Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Euge Quevedo y LBC, en una noche atravesada por el folclore y el cuarteto.

El martes 10 será el turno de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva, con una grilla que combinará balada, raíz folclórica y pop romántico.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves 12 desde las 13 a través del sitio www.entradaweb.com.ar, en lo que promete ser una nueva carrera virtual por conseguir un lugar en la fiesta más emblemática de Mendoza.

Artistas mendocinos en la Vendimia 2026

También se confirmó la participación de músicos locales que formarán parte de la celebración en el Teatro Griego. El sábado actuarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

El domingo será el turno de Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Precios y venta de entradas para público mendocino

El público mendocino podrá adquirir sus tickets desde este jueves 12 de febrero, a partir de las 13.

Para el Acto Central del sábado 7 de marzo, los valores serán:

Sector Malbec: $42.000

Cabernet Sauvignon: $28.000

Chardonnay: $21.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000

Tempranillo 1 y 5: $28.000

Bonarda: $14.000

Para la repetición con Luciano Pereyra del domingo 8 de marzo:

Malbec: $28.000

Cabernet Sauvignon: $21.000

Chardonnay: $14.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

Tempranillo 1 y 5: $21.000

Bonarda: $11.000

En el caso de los recitales del lunes 9 (Chaqueño Palavecino) y martes 10 (Abel Pintos), sin repetición del espectáculo vendimial, los valores por día serán:

Malbec: $65.000

Cabernet Sauvignon: $55.000

Chardonnay: $35.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000

Tempranillo 1 y 5: $45.000

Bonarda: $35.000

También se ofrecerán abonos para ambas noches de recitales:

Malbec: $120.000

Cabernet Sauvignon: $100.000

Chardonnay: $60.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $100.000

Tempranillo 1 y 5: $80.000

Bonarda: $60.000

Canje de entradas

Una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, será obligatorio realizar el canje por la entrada física entre el lunes 3 y el domingo 9 de marzo, en lugares que serán informados próximamente por la organización.