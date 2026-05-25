Fuego cruzado en la cena de nominados de Gran Hermano: los nuevos coparon la parada y el eliminado será un “original”

Los seis participantes que se encontraban en la cuerda floja —Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso— se vieron las caras en la tradicional cena de nominados, un encuentro que estuvo marcado por fuertes pases de factura, acusaciones cruzadas y un debate al hueso que se siguió minuto a minuto por la pantalla de El 9 Televida.

La tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada alcanzó su punto de máxima ebullición en las últimas horas antes de la esperada gala de eliminación de este lunes 25 de mayo. Los seis participantes que se encontraban en la cuerda floja —Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso— se vieron las caras en la tradicional cena de nominados, un encuentro que estuvo marcado por fuertes pases de factura, acusaciones cruzadas y un debate al hueso que se siguió minuto a minuto por la pantalla de El 9 Televida.

Tras el picante ida y vuelta culinario, el conductor Santiago del Moro intercedió en vivo para anunciar las salvaciones del público. Con un veredicto contundente, las tres caras nuevas que estaban en peligro lograron bajarse de la placa: Matías Hanssen fue el primero en zafar, seguido por Mariela Prieto y, finalmente, la influencer paraguaya Steffany Pereira, quien celebró haber sido salvada replicando su característico “modo Campanita”. De esta manera, el veredicto del afuera fue letal y decretó que el próximo eliminado de la casa será indefectiblemente un jugador “original”, dejando el mano a mano final entre Eduardo, Cinzia y Juanicar.

Los trapitos al sol: “Títere de Emanuel” y “colgado de la fama”

La cena se transformó en un verdadero ring de boxeo cuando los participantes debieron argumentar mirándose a los ojos quién querían que abandonara el reality. El choque entre la vieja guardia y las nuevas incorporaciones quedó más expuesto que nunca:

El ensañamiento contra Hanssen: Eduardo Carrera apuntó sus cañones directamente contra el tucumano: “Vino a la casa hace 3 días y su propósito no me parece un justificativo. No quiso jugar al tejo, se fue a la mitad de la fiesta y lo hace a media máquina” . En la misma sintonía, Juanicar lo tildó de “soberbio” y acusó que entró con un personaje que ya desapareció, mientras que Steffany lo nominó argumentando que fue “arrogante” y que “puso palabras feas en la boca de distintas mujeres” .

La feroz respuesta de Matías: Lejos de achicarse ante la triple ofensiva, Hanssen recogió el guante y le apuntó directo a Eduardo para desestabilizar la alianza de los históricos: “Que se vaya Eduardo le daría dinamismo a la casa, dejaría de ser el escudo y el títere de Emanuel” .

Traiciones entre históricos y un cruce cara a cara: La sorpresa de la noche la dio Cinzia Francischiello, quien en lugar de ir contra un ingresante decidió disparar contra su propio compañero original, Eduardo: “Tiene 3 meses en la casa estando escondido y zafando de la placa. Se cuelga de la fama de Andrea o de Sol y creo que su tiempo ya llegó”. En tanto, la tensión se mudó de vereda cuando Mariela Prieto arrinconó a la propia Cinzia por un conflicto de convivencia: “Quiero que se vaya Cinzia. Se lo quiero decir mirándola a la cara: estuviste mal. Yo vigilanta no soy jamás”, disparó sin filtros.

El Día de la Patria define el futuro del juego

La resolución de la placa generó un impacto inmediato en las estrategias de la casa. Al salvar a los tres nuevos, el público dejó en claro que quiere ver cómo se reconfigura la convivencia con el ingreso masivo y mandó un fuerte llamado de atención a los participantes que llevan tres meses de encierro.

Con el beneficio de la duda despejado para los ingresantes, la votación negativa ahora se concentra entre tres perfiles históricos con realidades muy distintas: Eduardo, expuesto por sus propios pares como un jugador estratega pero “escondido”; Cinzia, desestabilizada por el reclamo de Mariela; y Juanicar, quien busca revalidar su apoyo en el afuera. Este lunes por la noche, en una gala imperdible por El 9 Televida, se conocerá finalmente quién de los tres originales deberá armar las valijas y abandonar el juego para siempre.