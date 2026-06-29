Vacaciones de invierno 2026: habrá circo, obras de teatro y shows gratuitos en Guaymallén

Las vacaciones de invierno 2026 llegan con una amplia agenda de actividades gratuitas en Guaymallén. Del 6 al 18 de julio, el municipio ofrecerá espectáculos de circo, obras de teatro, magia, títeres, malabares, payasos y propuestas recreativas en plazas, espacios culturales y distintos barrios del departamento.
Falta muy poco para que los más chicos de Mendoza comiencen el receso invernal, en ese contecto la Municipalidad de Guaymallén lanzó una nueva edición de “Invierno Re Copado”, un programa que reunirá a artistas mendocinos y elencos locales en una propuesta itinerante que recorrerá diferentes distritos del departamento durante las vacaciones. Las actividades se desarrollarán en carpas circenses, plazas, el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y las Salas de Arte Libertad, con acceso libre y gratuito para todas las familias.
Vacaciones de invierno 2026 en Guaymallén: qué actividades habrá
La programación incluye una gran variedad de espectáculos pensados especialmente para niños y niñas, aunque también podrán disfrutarlos adultos. Durante casi dos semanas habrá funciones de circo, teatro infantil, shows de magia, títeres, payasos, malabares, propuestas musicales y actividades participativas.
Además, cada jornada comenzará con juegos recreativos y actividades deportivas organizadas por profesores de la Dirección de Educación y Deportes del municipio.
Dónde serán los espectáculos gratuitos en Guaymallén
La propuesta recorrerá distintos sectores del departamento para que vecinos de todas las zonas puedan acceder a las actividades sin necesidad de trasladarse largas distancias.
Cada jornada arrancará a las 14 con propuestas deportivas y recreativas, mientras que desde las 15.30 comenzarán los espectáculos de teatro, magia, títeres o circo, finalizando alrededor de las 17 con el show principal de la tarde.
CRONOGRAMA VACACIONES DE INVIERNO 2026
-
Plaza 6 de Noviembre (Río Cuarto y Cruz del Eje, Barrio Jardín Bancario, Dorrego)
Lunes 6 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Re re re» – elenco Títeres del Azulejo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular
Martes 7 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Escuela de villanas» – elenco Marabunta
Miércoles 8 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Evolushow” – Circus Magenta
Jueves 9 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: Café Electrik – Circo
-
Plaza de las Artes y las Flores (Mathus Hoyos 3175, El Bermejo)
Lunes 6 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip
Martes 7 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro
Miércoles 8 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
Jueves 9 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Olvido Olvidado» – Macanudo Teatro
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Escuela de villanas» – elenco Marabunta
-
Plaza Melchora Lemos (Las Acacias y Río Salado, Barrio INKA, Jesús Nazareno)
Viernes 10 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro
Sábado 11 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: “Evolushow” – Circus Magenta
Domingo 12 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip
-
Rotonda de Salcedo (Severo del Castillo y Godoy Cruz, Los Corralitos)
Viernes 10 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Olvido Olvidado» – Macanudo Teatro
Sábado 11 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: Café Electrik – Circo
Domingo 12 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular
-
Plaza Carlos Pasetti (Quintana y Murialdo, Villa Nueva)
Lunes 13 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro
Martes 14 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: Café Electrik – Circo
Miércoles 15 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular
-
Club Unión (Calle Nueva N° 7 y Severo del Castillo, Puente de Hierro)
Lunes 13 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: Café Electrik – Circo
Martes 14 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular
Miércoles 15 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno
16.10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Clasiclown» – Telares Teatro
-
Plaza Barrio Municipal (El Sauce)
Jueves 16 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: Café Electrik – Circo
Viernes 17 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Clasiclown» – Telares Teatro
Sábado 18 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
16.10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro
-
Unión Vecinal Kilómetro 8 (Silvano Rodríguez 652, distrito Kilómetro 8)
Jueves 16 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip
Viernes 17 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro
Sábado 18 de julio
14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
16:10h: Juegos y actividades deportivas
17h: “Evolushow” – Circus Magenta
-
Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de los Andes 8956, Rodeo de la Cruz)
Viernes 10 de julio, 16h: «Escuela de villanas» – Elenco Marabunta
Sábado 11 de julio, 16h: «Una fiesta para armar» – Turucletas
Sábado 11 de julio, 17h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
Domingo 12 de julio, 16h: Café Electrik – Circo
Domingo 12 de julio, 17h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
Jueves 16 de julio, 16h: «El viajero de los cuentos» – El Resorte Teatro
Viernes 17 de julio, 16h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
Sábado 18 de julio, 16h: «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro
-
Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva)
Martes 7 de julio, 15:30h: «Flor que vuela» – EDELIJ
Miércoles 8 de julio, 15:30h: “Historias iluminadas… el cuarto oscuro de los libros” – EDELIJ
Sábado 11 de julio, 15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma
Sábado 11 de julio, 16:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno
Lunes 13 de julio, 15:30h: “Historias iluminadas… el cuarto oscuro de los libros” – EDELIJ
Martes 14 de julio, 15:30h: «Flor que vuela» – EDELIJ
-
Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva)
Miércoles 8 de julio, 16h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”
Miércoles 15 de julio, 16h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
Viernes 17 de julio, 16h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo