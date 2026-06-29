Vacaciones de invierno 2026: habrá circo, obras de teatro y shows gratuitos en Guaymallén

Las vacaciones de invierno 2026 llegan con una amplia agenda de actividades gratuitas en Guaymallén. Del 6 al 18 de julio, el municipio ofrecerá espectáculos de circo, obras de teatro, magia, títeres, malabares, payasos y propuestas recreativas en plazas, espacios culturales y distintos barrios del departamento.

Falta muy poco para que los más chicos de Mendoza comiencen el receso invernal, en ese contecto la Municipalidad de Guaymallén lanzó una nueva edición de “Invierno Re Copado”, un programa que reunirá a artistas mendocinos y elencos locales en una propuesta itinerante que recorrerá diferentes distritos del departamento durante las vacaciones. Las actividades se desarrollarán en carpas circenses, plazas, el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y las Salas de Arte Libertad, con acceso libre y gratuito para todas las familias.

Vacaciones de invierno 2026 en Guaymallén: qué actividades habrá

La programación incluye una gran variedad de espectáculos pensados especialmente para niños y niñas, aunque también podrán disfrutarlos adultos. Durante casi dos semanas habrá funciones de circo, teatro infantil, shows de magia, títeres, payasos, malabares, propuestas musicales y actividades participativas.

Además, cada jornada comenzará con juegos recreativos y actividades deportivas organizadas por profesores de la Dirección de Educación y Deportes del municipio.

Dónde serán los espectáculos gratuitos en Guaymallén

La propuesta recorrerá distintos sectores del departamento para que vecinos de todas las zonas puedan acceder a las actividades sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Cada jornada arrancará a las 14 con propuestas deportivas y recreativas, mientras que desde las 15.30 comenzarán los espectáculos de teatro, magia, títeres o circo, finalizando alrededor de las 17 con el show principal de la tarde.

CRONOGRAMA VACACIONES DE INVIERNO 2026

Plaza 6 de Noviembre (Río Cuarto y Cruz del Eje, Barrio Jardín Bancario, Dorrego)

Lunes 6 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Re re re» – elenco Títeres del Azulejo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular

Martes 7 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Escuela de villanas» – elenco Marabunta

Miércoles 8 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Evolushow” – Circus Magenta

Jueves 9 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: Café Electrik – Circo

Plaza de las Artes y las Flores (Mathus Hoyos 3175, El Bermejo)

Lunes 6 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip

Martes 7 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro

Miércoles 8 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura

Jueves 9 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Olvido Olvidado» – Macanudo Teatro

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Escuela de villanas» – elenco Marabunta

Plaza Melchora Lemos (Las Acacias y Río Salado, Barrio INKA, Jesús Nazareno)

Viernes 10 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

Sábado 11 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: “Evolushow” – Circus Magenta

Domingo 12 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip

Rotonda de Salcedo (Severo del Castillo y Godoy Cruz, Los Corralitos)

Viernes 10 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Olvido Olvidado» – Macanudo Teatro

Sábado 11 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: Café Electrik – Circo

Domingo 12 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular

Plaza Carlos Pasetti (Quintana y Murialdo, Villa Nueva)

Lunes 13 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro

Martes 14 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: Café Electrik – Circo

Miércoles 15 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular

Club Unión (Calle Nueva N° 7 y Severo del Castillo, Puente de Hierro)

Lunes 13 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: Café Electrik – Circo

Martes 14 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular

Miércoles 15 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno

16.10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Clasiclown» – Telares Teatro

Plaza Barrio Municipal (El Sauce)

Jueves 16 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: Café Electrik – Circo

Viernes 17 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Clasiclown» – Telares Teatro

Sábado 18 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura

16.10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro

Unión Vecinal Kilómetro 8 (Silvano Rodríguez 652, distrito Kilómetro 8)

Jueves 16 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip

Viernes 17 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro

Sábado 18 de julio

14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas

15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo

16:10h: Juegos y actividades deportivas

17h: “Evolushow” – Circus Magenta

Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de los Andes 8956, Rodeo de la Cruz)

Viernes 10 de julio, 16h: «Escuela de villanas» – Elenco Marabunta

Sábado 11 de julio, 16h: «Una fiesta para armar» – Turucletas

Sábado 11 de julio, 17h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán

Domingo 12 de julio, 16h: Café Electrik – Circo

Domingo 12 de julio, 17h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem

Jueves 16 de julio, 16h: «El viajero de los cuentos» – El Resorte Teatro

Viernes 17 de julio, 16h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura

Sábado 18 de julio, 16h: «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva)

Martes 7 de julio, 15:30h: «Flor que vuela» – EDELIJ

Miércoles 8 de julio, 15:30h: “Historias iluminadas… el cuarto oscuro de los libros” – EDELIJ

Sábado 11 de julio, 15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma

Sábado 11 de julio, 16:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno

Lunes 13 de julio, 15:30h: “Historias iluminadas… el cuarto oscuro de los libros” – EDELIJ

Martes 14 de julio, 15:30h: «Flor que vuela» – EDELIJ

Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva)

Miércoles 8 de julio, 16h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”

Miércoles 15 de julio, 16h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura

Viernes 17 de julio, 16h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo