Planazos gratuitos en Mendoza: música, baile K-pop y títeres para disfrutar este sábado en la Ciudad

Para el sábado llegan dos planazos gratuitos para disfrutar en familia. Por un lado, una experiencia de K-pop con música, baile y comunidad; por el otro, una función de títeres. Ambas actividades son sin costo y en distintos espacios de la Ciudad.

El fin de semana llega con más de un planazo gratuito en Mendoza. Desde una propuesta vinculada al fenómeno global del K-pop hasta una función de títeres pensada para toda la familia, ambas actividades son en distintos puntos de la Ciudad.

K-pop en Mendoza: baile, música y cultura coreana

El fenómeno cultural que crece en todo el mundo vuelve a tener su espacio en la Ciudad con una nueva edición de la Random Station.

La propuesta reúne a fanáticos del K-pop y a quienes quieran acercarse por primera vez a este universo que combina música, coreografías y comunidad.

El momento más esperado será el Random Dance Play, una dinámica donde suenan fragmentos de canciones populares y los participantes se suman a bailar replicando las coreografías originales. La escena se arma de forma espontánea y colectiva, generando un clima festivo que es parte de la esencia del evento.

Además, habrá stands con productos temáticos y opciones gastronómicas para completar la experiencia, lo que lo convierte en un plan ideal para pasar la tarde entre amigos o en familia.

¿Cuándo y dónde es?

Día: Sábado 16 de mayo

Sábado 16 de mayo Horario: De 16 a 20

De 16 a 20 Lugar: Gimnasio Municipal Nº 3 (Ayacucho 349, Ciudad de Mendoza)

Gimnasio Municipal Nº 3 (Ayacucho 349, Ciudad de Mendoza) Entrada gratuita

Títeres en la Ciudad

Para quienes buscan otra opción, el ciclo “Titiriciclo” continúa con una nueva función en la Biblioteca Pública General San Martín, una propuesta que se repite todos los sábados de mayo.

En esta oportunidad se presentará la obra Amor indio, que cuenta la historia de Trompa Larga, quien deberá enfrentar una difícil prueba para poder casarse con Luna Hermosa. A lo largo del relato, se abordan valores como el coraje, la amistad y el respeto por la vida.

Se trata de una alternativa pensada para chicos y grandes, ideal para compartir en familia y disfrutar de una tarde distinta.

¿Cuándo y dónde es?