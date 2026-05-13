Planazo gratuito en Mendoza: noche de tango con música y baile este jueves en la Ciudad

Este jueves llega un planazo gratuito para cortar la semana con música y danza en un espacio emblemático de la Ciudad.

El ciclo “Espacios en movimiento” suma una nueva propuesta y se presenta como un verdadero planazo gratuito en Mendoza para quienes buscan disfrutar de música y danza en un entorno distinto.

La iniciativa, que combina tango en vivo con puesta escénica, vuelve a abrir sus puertas con artistas locales en un espacio que invita a vivir la cultura de cerca.

La propuesta se desarrolla en el Museo Carlos Alonso, Mansión Stoppel y forma parte de un ciclo que se realiza todos los jueves de mayo.

La idea es generar un encuentro íntimo entre el público y los artistas, donde la música y el movimiento dialogan con el valor patrimonial del lugar.

En esta segunda jornada, el escenario estará a cargo de la cantante María Alejandra Peralta y el guitarrista Pablo Budini. A ellos se sumará la pareja de baile integrada por Paola Valdivia y Javier Jofré, reconocidos por su extensa trayectoria en el tango tanto a nivel nacional como internacional.

El ciclo continuará durante todo el mes con distintas propuestas. El jueves 21 será el turno del cantante Raúl Verón junto a los bailarines Ansuya Difonso y Diego Pérez. En tanto, el cierre llegará el jueves 28 con la presentación de Susana Jerez, acompañada por Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito.

“Espacios en movimiento” busca acercar el arte a la comunidad, poner en valor a artistas mendocinos y ofrecer experiencias culturales accesibles en escenarios significativos de la provincia.

Artistas presentes este jueves

María Alejandra Peralta es una intérprete con recorrido en tango, folclore y música latinoamericana. Ha representado a Mendoza en distintas ediciones del Pre-Cosquín y se ha presentado en festivales como Rivadavia Canta al País y Vendimia Federal. También ha llevado su música a escenarios de Chile, incluyendo su participación en Valparatango 2026.

Por su parte, Pablo Budini es compositor, guitarrista y cantante, con formación clásica y una propuesta que fusiona folclore y tango. Su carrera lo llevó a escenarios de todo el país y a compartir proyectos con artistas reconocidos como Lito Vitale, León Gieco y Luis Salinas, entre otros.

La danza estará a cargo de Paola Valdivia y Javier Jofré, una pareja con más de dos décadas de trayectoria. Han sido finalistas del Mundial de Tango y campeones en distintas competencias, además de representar al país en giras internacionales. Su espectáculo combina técnica, experiencia y una fuerte conexión artística.

¿Cuándo y dónde es el evento?