Planazos gratuitos en Mendoza: locro, chocolate caliente y shows en vivo para celebrar la previa del 25 de Mayo

Llega un fin de semana patrio con entrada gratuita que incluirá ferias, música en vivo, concursos, comidas típicas y actividades para toda la familia.

Mendoza tendrá un nuevo fin de semana cargado de planazos gratuitos para celebrar el 25 de Mayo con actividades patrias, espectáculos en vivo, ferias de emprendedores y comidas típicas pensadas para disfrutar en familia durante cuatro jornadas.

Uno de los eventos principales será la segunda edición del Fin de Semana Patrio “Bajo el cielo celeste y blanco. La propuesta se desarrollará del sábado 23 al lunes 25 de mayo y combinará tradiciones argentinas, gastronomía y shows artísticos.

Durante las jornadas habrá feria de emprendedores, actividades recreativas y distintas propuestas cbulturales para vecinos y turistas. El momento más esperado llegará el domingo con el Gran Concurso al “Mejor Locro”, donde cocineros competirán por preparar el plato patrio más destacado. El certamen contará con la evaluación del chef José Adrián Núñez y del maestro pizzero Juan Tur, de “Coronel Rodríguez”.

Las celebraciones continuarán el lunes 25 con chocolate caliente del Ejército Argentino, patio de comidas típicas y una amplia grilla artística.

Entre los espectáculos confirmados estarán la Banda de Música “Brigadier Gral. Ángel María Zuloaga” de la IV Brigada Aérea, la Orquesta y Ballet Estable Municipal, además de grupos de danza y el cierre musical de Lisandro Bertín.

Cuándo y dónde serán los festejos patrios

Día: del sábado 23 al lunes 25 de mayo

Horario: de 10 a 22 horas

Lugar : Parque de la Familia, Las Heras

Entrada gratuita

Más actividades patrias

Uspallata se sumará a los festejos con una propuesta especial en Alta Montaña.

Desde el sábado 23 al lunes 25 de mayo reunirá a emprendedores, artesanos y artistas locales en una feria con actividades gratuitas para toda la familia.

La programación incluirá música en vivo, bingo, torneo de truco y el tradicional chocolate patrio para compartir entre vecinos y visitantes. Además, todo se desarrollará en el marco de los festejos y desfiles patrios de la localidad.

Con paisajes de montaña, sabores regionales y actividades culturales, Uspallata buscará convertirse en otro de los puntos elegidos para vivir el fin de semana largo en Mendoza.

Cuándo y dónde serán las actividades patrias en Uspallata