Planazo gratuito en Mendoza: café, música y feria de emprendedores al aire libre

Este planazo gratuito mezcla café de especialidad, DJs en vivo, arte y emprendedores locales. El evento será con entrada gratuita y promete una tarde distinta al aire libre.

En este fin de semana llega un planazo gratuito con una propuesta que ya se convirtió en tendencia en Mendoza.

Se trata de “Cassette Coffee”, un evento que combina café de especialidad, música electrónica y feria de emprendedores en un ambiente relajado y pensado para disfrutar al aire libre.

La experiencia llegará esta vez con una edición especial inspirada en la electrónica de los 2000. Durante la tarde habrá DJ sets en vivo, distintas propuestas gastronómicas y espacios dedicados al arte y al diseño local.

La musicalización estará a cargo de Andy Pierre y del dúo Gav & Lucca, quienes serán los encargados de ponerle ritmo a la jornada con sets ideales para acompañar el café y el paseo por los distintos stands.

Además, cafeterías mendocinas como Shelby, Calvi y Querido Café participarán ofreciendo variedades de café de especialidad y diferentes opciones para degustar.

La propuesta también incluirá ilustraciones en vivo de Andrés Casciani y Ángeles Díaz, junto a puestos de emprendedores organizados por la Dirección de Economía Social de Godoy Cruz.

Cuándo y dónde será