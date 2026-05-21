Planazo gratuito en Mendoza: música, folclore y comidas típicas para disfrutar en familia en la previa del 25 de Mayo

Este planazo gratuito trae música en vivo, danzas tradicionales, teatro, chocolate caliente y comidas típicas para celebrar una semana patriótica antes del 25 de Mayo.

La Ciudad de Mendoza prepara un nuevo planazo gratuito para celebrar una semana patriótica en la previa del 25 de mayo con una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Entre música en vivo, danzas tradicionales, teatro y sabores bien cuyanos, vecinos y turistas podrán sumarse a una tarde cargada de identidad y costumbres argentinas.

La actividad formará parte del ciclo “Mi Patria en la Ciudad”, una iniciativa impulsada por el municipio para revalorizar las tradiciones y generar espacios de encuentro a través de distintas expresiones culturales.

Durante la jornada habrá espectáculos artísticos, intervenciones teatrales y una feria gastronómica con productos típicos de la región.

Uno de los momentos más emotivos será la presentación del Coro de Niños de la Municipalidad de Mendoza, que interpretará el Himno Nacional Argentino junto al público. Además, el intendente Ulpiano Suarez brindará unas palabras en el marco del aniversario de la Revolución de Mayo.

La propuesta artística también incluirá una intervención de la compañía La Tostadora, que llevará al escenario una obra con humor inspirada en la creación de la Primera Junta de Gobierno. A eso se sumarán cuadros de danza a cargo del Ballet Folclórico Juvenil de la Ciudad y coreografías de estudiantes de la Escuela Municipal de Danzas “Jesús Vera Arenas”.

Como parte de la experiencia, quienes asistan podrán compartir chocolate caliente, mate, tortitas y sopaipillas en un ambiente pensado para celebrar las raíces mendocinas y vivir una tarde patria distinta.

Cuándo y dónde será la mateada patria