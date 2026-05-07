Planazos gratuitos en Mendoza: clases de ritmos, entrenamiento funcional y una función de títeres para disfrutar este fin de semana

Actividades al aire libre y espectáculos para toda la familia forman parte de la agenda de planazos gratuitos que tendrá Mendoza este fin de semana.

Mendoza tendrá un fin de semana cargado de Planazos gratuitos para todas las edades. Actividades deportivas, yoga y hasta un espectáculo de títeres forman parte de la agenda que distintos espacios culturales y municipios prepararon para disfrutar en familia o con amigos.

Actividad física y bienestar

La Municipalidad de Guaymallén realizará una nueva edición de “Mujeres 360”, una propuesta orientada a promover hábitos saludables y actividad física.

El encuentro será el sábado 9 de mayo, de 15.30 a 18 horas, en la Estación Saludable, ubicada en Allayme y lateral norte del Acceso Este.

Habrá clases de ritmos, aerobox, entrenamiento localizado, stands de salud y prevención, además de juegos inflables para niños y niñas.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.

Títeres y diversión para toda la familia

Además, grandes y chicos podrán disfrutar de una nueva función del Titiri Ciclo en la Biblioteca Pública General San Martín.

La obra “Re Re Re”, protagonizada por Vito el Diablito, se presentará el sábado 9 de mayo a las 17 horas con entrada gratuita.

El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

La propuesta promete una tarde llena de humor, magia y aventuras, ideal para compartir en familia.