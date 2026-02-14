Fin de semana XL por Carnaval: así funcionarán los comercios en Mendoza

El fin de semana XL por Carnaval genera movimiento en Mendoza y el sector comercial ya definió cómo trabajará durante los feriados, con expectativas puestas en el turismo y el consumo.
Con la llegada del fin de semana largo por los Carnavales, miles de personas en todo el país aprovecharon los cuatro días para viajar y hacer una escapada.
Como suele ocurrir en estas fechas, Mendoza aparece entre los destinos más elegidos, lo que genera expectativas en el sector comercial por el movimiento turístico y el consumo.
En ese contexto, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza dio a conocer cómo será el funcionamiento de los locales durante los feriados de lunes y martes.
Cómo trabajarán los comercios en Mendoza durante Carnaval
Según el relevamiento realizado por la entidad, la actividad en el microcentro no se verá paralizada. Por el contrario, más del 90% de los negocios abrirán sus puertas durante el lunes 16 y martes 17 de febrero, aunque con distintas modalidades.
El esquema previsto es el siguiente:
- Una parte importante trabajará en su horario habitual.
- Otro grupo atenderá solo media jornada.
- Un porcentaje menor permanecerá cerrado.
De esta manera, el comercio mendocino se suma al fin de semana XL con la expectativa puesta en el aumento del movimiento en el centro y en las zonas más concurridas.