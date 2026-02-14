Fin de semana XL por Carnaval: así funcionarán los comercios en Mendoza

El fin de semana XL por Carnaval genera movimiento en Mendoza y el sector comercial ya definió cómo trabajará durante los feriados, con expectativas puestas en el turismo y el consumo.

Con la llegada del fin de semana largo por los Carnavales, miles de personas en todo el país aprovecharon los cuatro días para viajar y hacer una escapada.

Como suele ocurrir en estas fechas, Mendoza aparece entre los destinos más elegidos, lo que genera expectativas en el sector comercial por el movimiento turístico y el consumo.

En ese contexto, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza dio a conocer cómo será el funcionamiento de los locales durante los feriados de lunes y martes.

Cómo trabajarán los comercios en Mendoza durante Carnaval

Según el relevamiento realizado por la entidad, la actividad en el microcentro no se verá paralizada. Por el contrario, más del 90% de los negocios abrirán sus puertas durante el lunes 16 y martes 17 de febrero, aunque con distintas modalidades.

El esquema previsto es el siguiente:

Una parte importante trabajará en su horario habitual.

Otro grupo atenderá solo media jornada.

Un porcentaje menor permanecerá cerrado.

De esta manera, el comercio mendocino se suma al fin de semana XL con la expectativa puesta en el aumento del movimiento en el centro y en las zonas más concurridas.