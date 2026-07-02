Planazos en Mendoza para este viernes: taller gratuito de tango y una proyección de cine

La agenda cultural trae una tarde de tango con entrada gratuita y una noche de cine de culto, dos planazos ideales para disfrutar este viernes en la Ciudad de Mendoza.

Este viernes llegan a Mendoza dos planazos que combina baile y cine de culto, con actividades pensadas para distintos públicos.

Clase gratuita de tango y milonga

Por la tarde, de 16 a 19 horas, se realizará un taller de tango y milonga en la Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza).

La actividad está dirigida tanto a personas sin experiencia como a quienes ya tengan conocimientos previos y quieran profundizar su técnica.

Durante el encuentro se trabajarán aspectos como la postura, la coordinación, la musicalidad, la escucha y la improvisación, elementos centrales del lenguaje del tango y la milonga.

El objetivo es generar un espacio accesible y abierto a la comunidad.

La participación es gratuita, destinada a jóvenes y adultos sin límite de edad, pero con cupos limitados.

La inscripción se realiza de manera presencial en la biblioteca, en el mismo horario del taller.

Cine de culto en la Sala Ana Frank

La jornada cultural continuará por la noche con una función especial de cine.

A las 21.30 horas, en la Sala Ana Frank, se proyectará “La montaña sagrada”, la reconocida película de Alejandro Jodorowsky (1973), considerada una obra clave del cine de culto internacional por su estética visual y su propuesta simbólica.

La función forma parte del ciclo “Un flash. Cine Lisérgico” y las entradas tienen un valor de $4.000, disponibles a través de EntradaWeb.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2613024455 o seguir las redes de @ikafonseca.