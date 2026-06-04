Planazos en Mendoza: espectáculo gratuito de folclore en vivo y el estreno de una obra de teatro

La previa del fin de semana suma dos planazos para disfrutar en Mendoza: un espectáculo gratuito que recorrerá los ritmos y tradiciones argentinas, y el estreno de una reconocida obra teatral que se presentará por primera vez en la provincia.

La música y la danza argentina serán las protagonistas de un nuevo planazo gratuito en Mendoza.

Se trata de Postales de una Argentina Criolla, un espectáculo que invita a realizar un viaje por los sonidos, costumbres y paisajes del país a través de un repertorio cargado de identidad y tradición.

La presentación forma parte del ciclo Nuestra Identidad en Escena, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo de los elencos estables de Las Heras y acercar propuestas artísticas a toda la comunidad.

En esta oportunidad, la Orquesta Estable Municipal de Las Heras, dirigida por Alicia Pouzzo, ofrecerá un recorrido musical por diferentes géneros que forman parte del patrimonio cultural argentino.

Tonadas cuyanas, tangos, valses, milongas, zambas y ritmos del norte del país serán parte de una velada pensada para reencontrarse con las raíces nacionales.

Además, el espectáculo contará con la participación especial del Ballet Estable Municipal, que sumará danza y puesta en escena a una propuesta que combina música, tradición y cultura.

Cuándo y dónde es

Lugar: Sala Cultural Malvinas Argentinas (San Miguel 1540, Las Heras)

Sala Cultural Malvinas Argentinas (San Miguel 1540, Las Heras) Día: Viernes 5 de junio

Viernes 5 de junio Horario: 20 horas

20 horas Entrada libre y gratuita

Llega por primera vez la obra “Delirio a Dúo” de Eugenio Ionesco

Los amantes del teatro tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una propuesta diferente con el estreno en Mendoza de Delirio a Dúo, una de las obras más reconocidas del dramaturgo rumano-francés Eugenio Ionesco, referente del teatro del absurdo.

La puesta llegará de la mano del Grupo Cajamarca y Proyecto LIMA, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO, en una coproducción que promete una experiencia intensa, cargada de humor, crítica social y reflexión.

La obra contrapone una absurda discusión de pareja con el horror de una guerra que ocurre a su alrededor. A través de situaciones disparatadas y diálogos cargados de ironía, la historia expone la indiferencia frente a los conflictos colectivos y las tensiones de la convivencia cotidiana.

Con actuaciones de Lisette Velázquez, Nicolás Gómez y Antonella Magni, la propuesta cuenta con dirección general de Víctor Arrojo y un equipo artístico integrado por referentes del teatro mendocino.

Cuándo y dónde es

Lugar: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad de Mendoza)

Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad de Mendoza) Día: Sábado 6 de junio

Sábado 6 de junio Horario: 21.30 horas

21.30 horas Entradas disponibles a través de EntradaWeb

Importante: el espectáculo incluye efectos de máquina de humo y juegos de luces intensos.