Planazo gratuito en Mendoza: una noche de mitos, historias paranormales y degustación de vinos

Este planazo gratuito invita a recorrer espacios históricos, disfrutar de música en vivo y descubrir relatos tradicionales de Cuyo en una experiencia diferente.

Llega un planazo gratuito que combina relatos de misterio, leyendas populares, degustación de vinos y música en vivo e invita a vivir una experiencia diferente vinculada a la historia y las tradiciones de la región cuyana.

La actividad propone sumergirse en historias transmitidas de generación en generación, muchas de ellas relacionadas con personajes legendarios, creencias populares y sucesos que forman parte del imaginario de Mendoza, San Juan y San Luis. Además, quienes participen podrán recorrer espacios cargados de valor histórico y patrimonial.

El encuentro forma parte de “Mitos Cuyanos“, un ciclo que busca acercar a la comunidad a distintos sitios emblemáticos a través de experiencias culturales que combinan identidad, turismo e historia.

La iniciativa ya tuvo dos ediciones anteriores y en esta oportunidad volverá a reunir propuestas artísticas, recorridos guiados y actividades pensadas para redescubrir el patrimonio desde una mirada diferente.

Cuándo y dónde será la actividad

La tercera edición de “Mitos Cuyanos” se realizará el 4 de junio en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, ubicado en Ozamis 914.

La entrada será gratuita y habrá tres turnos disponibles:

De 21 a 21.45 horas

De 21.45 a 22.30 horas

De 22.30 a 23.15 horas

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los históricos chalets de Gargantini y Juan Giol, disfrutar de música en vivo y participar de una degustación de vinos.

El ciclo es organizado por la Municipalidad de Maipú como parte de sus acciones de promoción cultural y turística.