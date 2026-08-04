Planazo ricotero en Mendoza: cuatro ex Redondos llegan con La Kermesse y un show cargado de clásicos

La banda integrada por históricos músicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presentará el sábado 8 de agosto con un show cargado de canciones, recuerdos y espíritu ricotero.

Los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tendrán una nueva cita con el universo ricotero en Mendoza.

La Kermesse, el espectáculo encabezado por Los Decoradores, llegará a la provincia con un show que busca mantener vivo el espíritu de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

La presentación será el sábado 8 de agosto a las 21.30 horas en el Auditorio Ángel Bustelo, donde los músicos volverán a encontrarse con el público mendocino para recorrer canciones, recuerdos y la identidad artística que marcó a varias generaciones.

La propuesta reúne a cuatro músicos que fueron parte de la historia de Los Redondos: Sergio Dawi (saxo), “Semilla” Bucciarelli (bajo), Tito Fargo (guitarra) y Hernán Aramberri (batería).

A través de La Kermesse, el grupo recupera la energía de los antiguos encuentros ricoteros y la transforma en una experiencia musical que combina homenaje y celebración.

El proyecto comenzó en 2016 y con el paso del tiempo fue consolidando su identidad bajo el nombre de Los Decoradores. La formación surgió a partir de la unión de distintos caminos musicales de sus integrantes y tomó como eje volver a recorrer el repertorio de Patricio Rey desde una mirada propia.

Desde entonces, la banda recorrió escenarios de Argentina y Uruguay, con presentaciones que incluyeron festivales como Cosquín Rock y shows en espacios emblemáticos como el Estadio Obras. La propuesta se convirtió en un punto de encuentro para los fanáticos que buscan reencontrarse con la mística ricotera.

Más que un recital tradicional, La Kermesse propone recuperar el clima de aquellas celebraciones alrededor de Los Redondos, con músicos que fueron protagonistas de esa historia y una puesta que conecta el pasado con nuevas generaciones de seguidores.

Actualmente, además de Dawi, Bucciarelli, Fargo y Aramberri, la formación cuenta con Jorge Cabrera en voz, Oscar Kamienomosky en segunda guitarra y Mariano Pirato en teclados y voz.