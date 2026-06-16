Planazo mundialista en Mendoza: dónde ver el debut de Argentina con promociones y menús especiales

Mendoza se prepara para el debut de la Selección Argentina en el Mundial. Habrá promociones, 2×1 en bebidas, menús especiales y descuentos para ver los partidos en bares y restaurantes.
El debut de la Selección Argentina en el Mundial se vive con varios planazos en Mendoza.
Bares, restaurantes y polos gastronómicos de la Ciudad y Godoy Cruz prepararon promociones especiales, descuentos y menús pensados para que los hinchas disfruten de cada partido acompañados por buena comida y bebida.
Bajo el lema “La Ciudad con más Copas”, la Ciudad de Mendoza convertirá sus principales corredores gastronómicos, Arístides Villanueva y Juan B. Justo, en puntos de encuentro teñidos de celeste y blanco.
La propuesta incluirá promociones en cervezas, tragos, hamburguesas, pizzas y platos especiales durante toda la competencia.
La iniciativa se desarrolla junto con la campaña “Mansa Pasión” del Ente Mendoza Turismo (Emetur) y busca que mendocinos y turistas puedan vivir la experiencia del Mundial mientras recorren la oferta gastronómica y turística de la capital.
Promociones en Arístides Villanueva
Los locales adheridos con sus promociones:
- Harrys: contará con promociones durante toda la jornada y 2×1 en cerveza.
- Cerro Bar: tendrá menú mundialista y happy hour todos los días.
- Estilo Smash: ofrecerá menú previa, menú completo especial y posibles sorteos.
- Papanatto: contará con promociones en cerveza tirada y descuentos para grupos.
- Gato Negro: tendrá promociones en cervezas, hamburguesas y posibles sorteos de comidas y bebidas.
- Manijita: tendrá promociones.
- Basílica: promociones y menú especial.
- Íconos: ofrecerá promociones especiales en latas y papas.
- La Rosadita: promociones y menú especial.
- La Taberna de Moe: tendrá promociones en choripanes, pintas y vinos.
- Madison: ofrecerá promociones en tragos, pizzas y papas.
Qué promociones hay en Juan B. Justo
Los bares y restaurantes que se suman son
- The Nook: contará con promociones 2×1 en tragos.
- El Conteiner: ofrecerá promociones gastronómicas especiales para la previa.
- El Asadito: brindará 15% de descuento pagando en efectivo.
- Epifanía: tendrá menú previa, pizza libre y promociones 2×1 en tragos.
- Chirolas: promociones y menú especial.
- Torito: ofrecerá promociones 2×1 en tragos y descuentos especiales en papas.
- La Costa Empanadas, Molino Fusiones y Delicatessen: realizarán sorteos para clientes que compren en sus locales.
Mundial de Sabores en Godoy Cruz
Por su parte, Godoy Cruz también se suma a la fiesta futbolera con una nueva edición de “Mundial de Sabores”, una propuesta que se extenderá del 16 al 27 de junio y ofrecerá promociones gastronómicas por $10.000 durante los partidos de la fase inicial del torneo.
Los vecinos podrán elegir entre consumir en los locales adheridos o retirar sus pedidos mediante la modalidad take away. Para acceder a los beneficios será necesario realizar una reserva previa por WhatsApp en el comercio seleccionado y el pago podrá efectuarse en efectivo o mediante transferencia.
Los diez comercios participantes ofrecerán opciones como tacos, hamburguesas, pizzas, lomos, milanesas, pastas y picadas.
Entre ellos se encuentran:
Taco México
- Reservas: 2617754787.
- Promoción: 2 tacos crunchy o 2 mechaditas de cerdo o pollo.
Ristretto
- Reservas: 2615511851.
- Promoción: picada individual más pinta de cerveza artesanal o copa de vino.
Mosh Burger
- Reservas: 2613625730.
- Promoción: cheeseburger doble con papas.
Ñam
- Reservas: 2617000018.
- Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.
Burger Shoppe
- Reservas: 2612489424.
- Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.
Estación Palero
- Reservas: 2616692244.
- Promoción: lomo completo de 20 centímetros con papas.
Cantina Talleres
- Reservas: 2617184419.
- Promoción: milanesa napolitana con papas.
Sanguchitos
- Reservas: 2615581508.
- Promoción: lomo tradicional de 18 centímetros con mayonesa, salsa, lechuga, jamón, queso y papas.
Jovita Cocina & Barra
- Reservas: 2612425051.
- Promoción: pizza muzzarella o fugazza con papas.
Al Buen Raviol
- Reservas: 2613429259.
- Promoción: vianda a elección de ravioles, tarteletis o fideos rellenos, acompañada por una bebida saborizada de 500 cc.