Planazo mundialista en Mendoza: dónde ver el debut de Argentina con promociones y menús especiales

Mendoza se prepara para el debut de la Selección Argentina en el Mundial. Habrá promociones, 2×1 en bebidas, menús especiales y descuentos para ver los partidos en bares y restaurantes.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial se vive con varios planazos en Mendoza.

Bares, restaurantes y polos gastronómicos de la Ciudad y Godoy Cruz prepararon promociones especiales, descuentos y menús pensados para que los hinchas disfruten de cada partido acompañados por buena comida y bebida.

Bajo el lema “La Ciudad con más Copas”, la Ciudad de Mendoza convertirá sus principales corredores gastronómicos, Arístides Villanueva y Juan B. Justo, en puntos de encuentro teñidos de celeste y blanco.

La propuesta incluirá promociones en cervezas, tragos, hamburguesas, pizzas y platos especiales durante toda la competencia.

La iniciativa se desarrolla junto con la campaña “Mansa Pasión” del Ente Mendoza Turismo (Emetur) y busca que mendocinos y turistas puedan vivir la experiencia del Mundial mientras recorren la oferta gastronómica y turística de la capital.

Promociones en Arístides Villanueva

Los locales adheridos con sus promociones:

Harrys: contará con promociones durante toda la jornada y 2×1 en cerveza.

contará con promociones durante toda la jornada y 2×1 en cerveza. Cerro Bar: tendrá menú mundialista y happy hour todos los días.

tendrá menú mundialista y happy hour todos los días. Estilo Smash: ofrecerá menú previa, menú completo especial y posibles sorteos.

ofrecerá menú previa, menú completo especial y posibles sorteos. Papanatto: contará con promociones en cerveza tirada y descuentos para grupos.

contará con promociones en cerveza tirada y descuentos para grupos. Gato Negro: tendrá promociones en cervezas, hamburguesas y posibles sorteos de comidas y bebidas.

tendrá promociones en cervezas, hamburguesas y posibles sorteos de comidas y bebidas. Manijita: tendrá promociones.

tendrá promociones. Basílica: promociones y menú especial.

promociones y menú especial. Íconos: ofrecerá promociones especiales en latas y papas.

ofrecerá promociones especiales en latas y papas. La Rosadita: promociones y menú especial.

promociones y menú especial. La Taberna de Moe: tendrá promociones en choripanes, pintas y vinos.

tendrá promociones en choripanes, pintas y vinos. Madison: ofrecerá promociones en tragos, pizzas y papas.

Qué promociones hay en Juan B. Justo

Los bares y restaurantes que se suman son

The Nook: contará con promociones 2×1 en tragos.

contará con promociones 2×1 en tragos. El Conteiner: ofrecerá promociones gastronómicas especiales para la previa.

ofrecerá promociones gastronómicas especiales para la previa. El Asadito : brindará 15% de descuento pagando en efectivo.

: brindará 15% de descuento pagando en efectivo. Epifanía: tendrá menú previa, pizza libre y promociones 2×1 en tragos.

tendrá menú previa, pizza libre y promociones 2×1 en tragos. Chirolas: promociones y menú especial.

promociones y menú especial. Torito: ofrecerá promociones 2×1 en tragos y descuentos especiales en papas.

ofrecerá promociones 2×1 en tragos y descuentos especiales en papas. La Costa Empanadas, Molino Fusiones y Delicatessen: realizarán sorteos para clientes que compren en sus locales.

Mundial de Sabores en Godoy Cruz

Por su parte, Godoy Cruz también se suma a la fiesta futbolera con una nueva edición de “Mundial de Sabores”, una propuesta que se extenderá del 16 al 27 de junio y ofrecerá promociones gastronómicas por $10.000 durante los partidos de la fase inicial del torneo.

Los vecinos podrán elegir entre consumir en los locales adheridos o retirar sus pedidos mediante la modalidad take away. Para acceder a los beneficios será necesario realizar una reserva previa por WhatsApp en el comercio seleccionado y el pago podrá efectuarse en efectivo o mediante transferencia.

Los diez comercios participantes ofrecerán opciones como tacos, hamburguesas, pizzas, lomos, milanesas, pastas y picadas.

Entre ellos se encuentran:

Taco México

Reservas: 2617754787.

Promoción: 2 tacos crunchy o 2 mechaditas de cerdo o pollo.

Ristretto

Reservas: 2615511851.

Promoción: picada individual más pinta de cerveza artesanal o copa de vino.

Mosh Burger

Reservas: 2613625730.

Promoción: cheeseburger doble con papas.

Ñam

Reservas: 2617000018.

Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.

Burger Shoppe

Reservas: 2612489424.

Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.

Estación Palero

Reservas: 2616692244.

Promoción: lomo completo de 20 centímetros con papas.

Cantina Talleres

Reservas: 2617184419.

Promoción: milanesa napolitana con papas.

Sanguchitos

Reservas: 2615581508.

Promoción: lomo tradicional de 18 centímetros con mayonesa, salsa, lechuga, jamón, queso y papas.

Jovita Cocina & Barra

Reservas: 2612425051.

Promoción: pizza muzzarella o fugazza con papas.

Al Buen Raviol