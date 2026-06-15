Atención conductores: este martes comienzan los cortes en el Acceso Este ¿en cuál zona y qué alternativas hay?

Desde este martes 16 de junio al mediodía quedará interrumpido el tránsito en ambos sentidos del Acceso Este, en Maipú. Los desvíos serán por colectoras y se extenderán durante unos 90 días.

A partir de este martes 16 de junio comenzarán importantes cortes de tránsito en un tramo del Acceso Este, a la altura de Maipú, lo que modificará de manera significativa la circulación vehicular durante aproximadamente 90 días.

Las interrupciones afectarán ambos sentidos de circulación y obligarán a los automovilistas a utilizar las colectoras como vías alternativas, por lo que recomiendan salir con más tiempo del habitual y prestar atención a la señalización.

Según se informó, el corte total en sentido oeste-este comenzará a las 12 del mediodía de este martes. La interrupción abarcará el tramo comprendido entre calle Nicolás Serpa y Cervantes. En este sector, todos los vehículos deberán desviarse por la colectora sur.

Uno de los puntos de referencia para los conductores será la conocida “Bailarina”, desde donde comenzará el desvío hacia el este. Sin embargo, vecinos y automovilistas advierten que la colectora sur presenta sectores con deficiente estado de la carpeta asfáltica y escasa señalización, por lo que piden extremar las precauciones.

Por otra parte, también se verá afectada la circulación en sentido este-oeste. En este caso, el corte total se realizará entre calle Lamadrid y Las Margaritas, obligando a los conductores a circular por la colectora norte.

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Las autoridades pidieron paciencia a quienes transitan habitualmente por la zona, ya que el cambio alterará los recorridos cotidianos y podría generar demoras, especialmente en horarios de mayor circulación.

Además, recomendaron consultar información actualizada sobre los desvíos a través de redes sociales y canales oficiales para despejar dudas antes de emprender viaje.

Los cortes programados para este martes 16 de junio

Obra Acceso Este: corte total en dos sectores del tramo Maipú.

A partir del martes 16 de junio a las 12hs, se realizará el corte total de la calzada principal en distintos tramos de Maipú.