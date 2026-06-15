El “Turco” García confirmó que se separó de Mariela Prieto antes de que ella entrara a Gran Hermano

La sorpresiva confesión del exfutbolista sacudió los cimientos del reality. Reveló que la ruptura ocurrió en diciembre y admitió su profunda preocupación por las conductas de su ex dentro de la casa, los bailes sensuales y el “hate” que recibe.

El fenómeno de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo y explosivo capítulo que traspasó las paredes de la casa más famosa del país. Mientras los espectadores debatían sobre las feroces internas del juego, una verdadera bomba sentimental estalló en el exterior: Claudio “El Turco” García confirmó de manera oficial su separación de Mariela Prieto, actual participante del reality de las noches de El 9 Televida.

Los rumores que habían comenzado a circular en los programas de espectáculos de Buenos Aires fueron ratificados por la periodista Karina Iavícoli. La panelista reveló que mantuvo una comunicación directa con el ídolo futbolístico, quien le confesó sin vueltas el verdadero estado de la relación: “Estamos separados desde diciembre”, gatilló el exdelantero, confirmando que la crisis matrimonial llevaba meses oculta del ojo público.

La desconexión en las fiestas y los celos del “Turco”

El ingreso de Mariela a la competencia estuvo lejos de pasar desapercibido para García, quien sigue el minuto a minuto de la transmisión de Telefe con una mezcla de sorpresa y preocupación. Según relataron en el plano periodístico, el exfutbolista nota una marcada dualidad en el comportamiento de su expareja: mientras en el día a día la observa ubicada y tranquila, en las fiestas temáticas de los viernes admite “desconocerla” por completo.

“Él nota esos bailes sensuales que ella hace y que a todos nos llaman la atención. Siente que Mariela se está divirtiendo, pero también sospecha que se lo hace a propósito, como una dedicatoria para despertarle celos a pesar del distanciamiento”, detalló Iavícoli sobre la reacción del exjugador ante las picantes escenas que Prieto protagonizó recientemente junto a su compañero de encierro, Emanuel Di Gioia.

Preocupación por el “hate” y una puerta abierta al amor

A pesar de que el propio “Turco” García utilizó su influencia y popularidad para ayudar a Mariela a ingresar al casting del programa, hoy mira con recelo el impacto del afuera. Al ser una mujer sumamente sensible y encontrarse en total aislamiento, al exfutbolista le genera un gran temor el nivel de odio y negatividad que su ex pueda llegar a recibir en las redes sociales y cómo ese choque con la realidad la afectará una vez que le toque abandonar la casa.

Sin embargo, la historia de amor que unió a la pareja durante tantos años y que dejó un hijo en común podría no tener un punto final definitivo. Lejos de mostrarse rencoroso, el exdeportista se mostró cabizbajo pero esperanzado con el futuro del vínculo: “Se debe tener una buena charla porque él no siente que este sea el final. Tal vez haya una reconciliación”, concluyó la información periodística.

Con el “asterisco” de una posible vuelta y la certeza de que el juego de Mariela está logrando desestabilizar los sentimientos de su exmarido, el reality sumó una nueva e imprevisible arista.