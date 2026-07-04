Murió un joven de 20 años tras un choque frontal en Mendoza: el otro conductor dijo que había bebido alcohol

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Perrupato, donde confirmaron su fallecimiento. El conductor del otro vehículo dijo que había consumido alcohol.

Un joven de 20 años murió este sábado tras un violento choque frontal entre dos automóviles en el departamento de San Martín.

El accidente ocurrió en la intersección de Carril Montecaseros y calle Buenos Aires.

La víctima fue identificada sufrió graves lesiones a raíz del impacto y

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó de urgencia a la víctima, quién sufrió graves lesiones a raíz del impacto, al Hospital Perrupato, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El siniestro vial involucró a un Peugeot 207 y un Volkswagen Voyage, que circulaban en direcciones contrarias. Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos vehículos chocaron de frente.

Tras el accidente, el conductor del Peugeot declaró que había consumido bebidas alcohólicas antes de manejar. Sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, no fue posible realizarle el test de alcoholemia en el lugar del hecho.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que instruye la causa bajo la calificación provisoria de homicidio culposo.