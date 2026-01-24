Planazo gratuito para este sábado en Mendoza: disfrutá al ritmo del tango y del folclore con este espectáculo al aire libre

La Ciudad de Mendoza ofrecerá una noche llena de música, luces y coreografías de agua en la Plaza Independencia con un show especial dedicado al tango y al folclore para disfrutar del verano al aire libre.

Luego de un 2025 con gran convocatoria, en el que más de 300 mil personas pasaron por las distintas propuestas, el espectáculo de Aguas Danzantes de Mendoza vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del verano en la Ciudad.

La iniciativa regresa a plaza Independencia con una nueva temporada de shows gratuitos que combinan música, luces y el movimiento del agua en pleno centro mendocino.

La propuesta está pensada tanto para vecinos como para turistas que buscan una alternativa distinta para disfrutar de las noches de verano al aire libre.

Cada función ofrece una experiencia renovada, con distintos estilos musicales y una puesta visual que convierte a la fuente en un punto de encuentro para todas las edades.

La temática de este sábado

La programación de enero incluye sábados especiales dedicados a distintos géneros musicales.

El sábado 24 será el turno del folclore y el tango, con una noche que celebrará las raíces argentinas a través de ritmos que forman parte de la identidad cultural del país y que son reconocidos a nivel internacional.

El espectáculo se desarrolla habitualmente entre las 21 y las 22.30 horas.

Desde la organización recomiendan asistir con reposera y mate para disfrutar del show de manera más cómoda y relajada, en uno de los espacios más emblemáticos de la capital mendocina.