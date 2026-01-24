Alerta amarilla por tormentas y posible granizo: a qué hora y en qué zonas podría llover este sábado en Mendoza

Este sábado estará marcado por calor y tormentas fuertes hacia la tarde y la noche. El domingo continuará el ambiente caluroso, con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones, especialmente en zonas cordilleranas.

El fin de semana en Mendoza se presenta con altas temperaturas y condiciones de inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por lluvias y posibilidad de granizo para algunas zonas de la provincia.

El sábado comenzará con cielo despejado durante la mañana y viento leve del norte, que afectará a toda la provincia entre las 14 y las 22 horas.

Hacia la tarde, a partir de las 16 horas, se espera el inicio de tormentas en el Oeste del Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, que luego se extenderán a la zona Sur y al Gran Mendoza.

Durante la noche, las tormentas podrían intensificarse en el Gran Mendoza, con alta probabilidad de caída de granizo, fenómeno que también podría alcanzar a la provincia de San Juan durante la noche y la madrugada.

En alta montaña, las condiciones serán estables, con cielo despejado y sin precipitaciones.

La temperatura máxima alcanzará los 34ºC y la mínima rondará los 21ºC.

Cómo estará el domingo

Para el domingo, se prevé una jornada calurosa, con nubosidad variable y viento moderado del sector sur.

No se descarta la probabilidad de precipitaciones en la zona de cordillera, mientras que en el llano se mantendrá el ambiente cálido.

La temperatura máxima llegará a los 35ºC, en tanto que la mínima se ubicará alrededor de los 22ºC.

En alta montaña, el cielo estará parcialmente nublado, con precipitaciones.