Baja la temperatura este sábado y mejora hacia el domingo: el pronóstico del tiempo para Mendoza

El fin de semana arranca fresco en Mendoza. Hoy se espera descenso de la temperatura y menos nubosidad, mientras que el domingo el clima se presentará estable y agradable.

Después de un viernes marcado por las fuertes ráfagas y lluvias en algunos sectores, Contingencias Climáticas anuncia que tendremos un fin de semana agradable con condiciones estables.

Este sábado llega con un descenso en las temperaturas y menos nubosidad en comparación a la jornada previa, que estuvo marcada por lluvias, viento y tormentas.

El pronóstico para este sábado

Para hoy se espera nubosidad en disminución y una baja marcada en la temperatura.

Los vientos soplarán leves desde el noreste y en la zona cordillerana las condiciones comenzarán a mejorar.

La máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 9°C.

¿Qué pasa mañana?

El domingo se presenta con pocas nubes y un ascenso de la temperatura.

El viento será suave del noreste y el ambiente más templado.

La máxima llegará a los 26°C, mientras que la mínima rondará los 8°C.