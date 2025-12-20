Planazo gratuito para este fin de semana en Mendoza: habrá música en vivo, gastronomía y la llegada de Papá Noel

Durante dos jornadas, el evento propone espectáculos musicales, intervenciones artísticas y un patio gastronómico, con actividades pensadas para toda la familia y la participación especial de Papá Noel.

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir un fin de semana a puro espíritu navideño en pleno centro.

El sábado 20 y domingo 21, la plaza Independencia será el escenario principal de una celebración pensada para toda la familia, con espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas, arte local y la esperada visita de Papá Noel.

Detalles del evento

Desde las 19.30 horas, vecinos, vecinas y turistas podrán recorrer una plaza transformada en una verdadera Ciudad Navideña.

La actividad comenzará el sábado con una intervención teatral en el Teatrino, que marcará el inicio de las celebraciones. Media hora más tarde, a partir de las 20, se habilitará un corredor festivo con patio de comidas, el tradicional Paseo de las Artes y stands con opciones ideales para los regalos de navidad.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la llegada de Papá Noel, quien recibirá a las infancias, escuchará deseos, recibirá cartitas y se sacará fotos con las familias. Además, se realizará el encendido del árbol navideño.

La música tendrá un rol protagónico con la presentación de la soprano Griselda López Zalba, acompañada por la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, cantantes invitados y los coros municipales, en un espectáculo pensado para llenar la plaza de villancicos y tradición.

El domingo 21, la propuesta continuará con nuevas intervenciones artísticas desde las 19.30 horas en el Teatrino. A partir de las 20, la plaza volverá a desplegar su oferta gastronómica, artística y cultural, manteniendo el clima festivo durante toda la noche.

En el escenario principal se presentará la Sparkling Big Band, mientras que la Orquesta-Escuela MGSM de la Municipalidad de San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, ofrecerá un show especial que se suma a la programación.

Durante ambas jornadas, el Paseo de las Artes y el patio gastronómico permanecerán abiertos, con opciones de diseño local, artesanías y sabores regionales, en un entorno pensado para disfrutar al aire libre y en comunidad.