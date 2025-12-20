Mendoza: se incendió un reconocido restaurante en Guaymallén

El incendio ocurrió durante la madrugada del sábado en el local gastronómico. Bomberos lograron controlar las llamas y no se registraron personas heridas.

Un incendio se registró durante la madrugada de este sábado en un restaurante del departamento de Guaymallén y causó importantes daños materiales, principalmente en el sector de cocina.

El hecho ocurrió cerca de las 4:40 horas en el restaurante Don Mario, ubicado sobre calle 25 de Mayo al 1324.

Vecinos de la zona advirtieron la presencia de llamas y dieron aviso a la línea de emergencias, lo que permitió una rápida intervención de los servicios de seguridad.

Personal policial llegó al lugar y constató que el incendio se había iniciado en la cocina del local y comenzaba a extenderse hacia otros ambientes, por lo que se solicitó de inmediato la presencia de bomberos.

En el operativo trabajaron dotaciones del Cuartel Central, junto a Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Godoy Cruz, quienes lograron controlar la situación y sofocar el fuego tras varias tareas para evitar que se reavivaran las llamas.

Una vez finalizado el enfriamiento, se confirmó que la parrilla y las chimeneas del restaurante quedaron totalmente afectadas.

A pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron personas heridas.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y quedaron bajo investigación de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.