Planazo gratuito para este fin de semana: dónde disfrutar de cine, teatro, música y títeres al aire libre en Mendoza

El ciclo Verano Cultural suma propuestas gratuitas para toda la familia con cine al aire libre, teatro, música y títeres para disfrutar este fin de semana.

El ciclo Verano Cultural en Mendoza sigue sumando propuestas gratuitas para disfrutar del arte y el entretenimiento durante el fin de semana.

Con teatro, música, títeres y cine al aire libre, la programación apunta a toda la familia y se repartirá entre el Teatro Pulgarcito, el Espacio Cultural Julio Le Parc y el tradicional Rosedal del Parque General San Martín.

La Subsecretaría de Cultura preparó una agenda variada para el sábado y el domingo por la noche, con espectáculos pensados para distintos públicos.

La agenda para este fin de semana

Sábado 7

El Teatro Pulgarcito se llenará de música y títeres con “Había una vez… truz”, con Ofelia, títeres con alma, Michael Giménez y Deja Vu a partir de las 20 horas.

A las 21 horas, los jardines del Le Parc serán escenario de “Cultura Mágica”, un show encabezado por Alejandro Díaz junto a artistas invitados.

A las 21.30 horas regresa el cine en el Rosedal del Parque San Martín, uno de los clásicos del verano mendocino. Se proyectará la comedia familiar “El novio de mamá”, dirigida por Nicolás Silbert y Leandro Mark y protagonizada por José María Listorti y Dani La Chepi. La historia sigue a un agente de viajes que intenta ganarse el cariño de los hijos de su pareja durante un accidentado viaje a la Patagonia.

Domingo 8

Las actividades también comenzarán a las 20 horas en el Pulgarcito con Circus Magenta, un espectáculo circense para grandes y chicos.

A las 21 horas, el Le Parc ofrecerá una Noche de folclore con presentaciones de Francisca Figueroa y el grupo Canción y Canto.

El cierre volverá a estar en el Rosedal, a las 21.30 horas, con la película “Mazel Tov”, tragicomedia dirigida y protagonizada por Adrián Suar. El film recorre distintas celebraciones familiares de la colectividad judía, combinando humor y emoción.