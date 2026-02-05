Planazo en Mendoza: dónde ver cine gratis al aire libre este fin de semana

Este fin de semana, el Rosedal del Parque General San Martín se transforma en una sala de cine a cielo abierto con funciones gratuitas para toda la familia. Se proyectarán películas argentinas en el marco del ciclo Verano Cultural.

El Parque General San Martín vuelve a convertirse en una gran sala a cielo abierto. Este fin de semana, el tradicional ciclo de cine del Rosedal regresa con funciones gratuitas para toda la familia, en el marco del programa Verano Cultural que impulsa la Subsecretaría de Cultura.

La propuesta invita a llevar reposera, mate y disfrutar de películas bajo las estrellas, en uno de los espacios verdes más elegidos de la Ciudad.

Las proyecciones se realizarán del viernes 6 al domingo 8 de febrero, desde las 21.30 horas, en la rotonda del Rosedal, con entrada libre y gratuita.

La cartelera incluye tres producciones argentinas recientes, con opciones que van del drama al humor familiar.

La programación día por día

Viernes 6: Antes del cuerpo

El ciclo arranca con este thriller dramático protagonizado por Mónica Antonópulos y Patricio Contreras.

Sinopsis: La historia sigue a una enfermera que cuida a un escritor anciano mientras atraviesa conflictos personales que la empujan al límite. Con tensión y una fuerte mirada social, la película propone un relato intenso y reflexivo.

Sábado 7: El novio de mamá

El turno de la comedia llega con esta película encabezada por José María Listorti y Dani La Chepi.

Sinopsis: Un viaje familiar a la Patagonia se convierte en una seguidilla de situaciones desopilantes, en una historia pensada para reír y compartir con chicos y grandes.

Domingo 8: Mazel Tov

El cierre estará a cargo de la nueva cinta dirigida y protagonizada por Adrián Suar.

Sinopsis: La tragicomedia gira en torno a reencuentros familiares, secretos y celebraciones tradicionales, con momentos de emoción y humor.