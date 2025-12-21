Planazo gratuito para desconectar del estrés este domingo: meditación, yoga y música en vivo al aire libre

La propuesta incluye meditación guiada, técnicas de respiración, clases de yoga, música en vivo y espacios de relajación. La actividad es gratuita, abierta a todo público y no requiere experiencia previa.

Este domingo se realizará una jornada especial y gratuita pensada para quienes buscan frenar la rutina, bajar el estrés y reconectar con el bienestar.

Godoy Cruz se suma a Argentina Medita 2025, una iniciativa nacional que se desarrollará de manera simultánea en 45 ciudades del país.

El encuentro tiene como objetivo promover la paz interior, el bienestar emocional y la conexión comunitaria a través de prácticas simples y accesibles.

La propuesta se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Meditación, declarado por las Naciones Unidas, y busca acercar estas herramientas a personas de todas las edades.

¿Dónde y a qué hora es?

La actividad comenzará a las 19 horas en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona y contará con el acompañamiento de la comuna.

Durante la jornada se realizará una meditación grupal guiada por instructores y voluntarios, combinada con técnicas de respiración orientadas a reducir el estrés y la ansiedad.

Además, el cronograma incluirá una sesión de yoga y relajación, música en vivo, puestos de libros y opciones de comida saludable.

La actividad será con entrada libre y gratuita y no requiere experiencia previa en meditación.

Desde la organización destacaron que el propósito central es difundir los beneficios de estas prácticas milenarias para la salud física y emocional, y fomentar espacios de encuentro y armonía.

Argentina Medita es impulsada por la organización El Arte de Vivir y tiene como antecedente la edición 2024, cuando una meditación guiada por su fundador, Sri Sri Ravi Shankar, logró un récord Guinness por la cantidad de personas meditando en simultáneo en distintos puntos del planeta.

Diversos estudios clínicos señalan que la meditación grupal no solo ayuda a disminuir el estrés individual, sino que también genera un impacto positivo a nivel colectivo, promoviendo un clima general de calma, conexión y bienestar.