Planazo gratuito este sábado en Mendoza: el Carnaval de Ugarteche llega con comparsas, desfile y toda su fiesta

Más de 30 agrupaciones desfilarán en una de las fiestas más convocantes del sur mendocino con danzas tradicionales, competencia, color y entrada libre y gratuita.

Los Carnavales de Ugarteche vuelven este sábado con un planazo gratuito en Mendoza que combina comparsas, música y tradición en una de las celebraciones más convocantes del sur provincial.

La fiesta, organizada por el municipio, se realizará sobre la Ruta Provincial 15, entre Sarmiento y Ruta 86, frente al Polideportivo Municipal, de 10 a 18 horas. Con entrada libre y gratuita, el lugar se transformará en un gran corredor cultural al aire libre.

Cabe recordar que el evento estaba previsto para principios de mes, pero debió ser reprogramado por las condiciones climáticas.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será el desfile de casi 30 agrupaciones que competirán por importantes premios económicos. Las comparsas desplegarán coreografías, vestuarios coloridos y ritmos tradicionales como tinkus, salay y caporales.

Las presentaciones serán evaluadas por un jurado integrado por artistas del rubro, en una competencia que suma emoción a una celebración ya de por sí convocante.

Los Carnavales de Ugarteche son una de las expresiones culturales más representativas del departamento, donde se mezclan tradiciones andinas, música y encuentro comunitario.

Cada edición reúne a vecinos y visitantes que llegan para disfrutar de una jornada a puro ritmo y color, consolidando al evento como uno de los más auténticos de Mendoza.

En esta oportunidad, además, habrá un momento especial: la participación de Rikjchary Llajta, histórica agrupación fundada en 1996, que celebrará sus 30 años de trayectoria en el marco de esta fiesta popular.

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Planazo por San Patricio

El epicentro de los festejos por San Patricio será en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona,donde durante elsábado 21 y domingo 22 se desarrollará el festival con una amplia propuesta.

Habrá beertrucks con cervecerías artesanales, un patio gastronómico con foodtrucks y una feriacon más de 40 emprendedores que ofrecerán productos de diseño, indumentaria, accesorios, cerámica y artículos para el hogar.

El festival también contará con shows en vivo de bandas mendocinas. El sábado se presentarán Camila Coccia y Santo Tabú, mientras que el cierre estará a cargo de Spaghetti Western.

En tanto, el domingo será el turno de Brassass y La Colonia Subsiste, con un cierre a pura fiesta de La Skandalosa Tripulación, una de las bandas más convocantes de la escena local.