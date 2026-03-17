Planazo gratuito este fin de semana en Mendoza: San Patricio al aire libre con música en vivo, cerveza artesanal y foodtrucks

El plan será gratuito y comenzará con una previa en bares cerveceros con promociones especiales. El fin de semana continuará al aire libre con música en vivo de varias bandas mendocinas, entre ellas Spaghetti Western y La Skandalosa Tripulación, además de beertrucks, foodtrucks y una feria de emprendedores.

Si estás buscando un planazo gratuito para este fin de semana en Mendoza, llega una propuesta ideal para salir, disfrutar al aire libre y brindar con amigos.

Con foodtrucks y música en vivo, la invitación es para celebrar San Patricio con actividades durante varios días.

Previa en bares con promociones

Como antesala del festival, distintos bares de Godoy Cruz ofrecerán una noche especial el jueves desde las 20 horas, con la promoción “2 pintas a $9.000” durante toda la jornada, además de opciones gastronómicas.

Los locales que se suman a la propuesta son:

Brader Hops

Pirca Bombal

Héroes Carranza

Roswell Godoy Cruz

La Estación.

La idea es que la celebración empiece a sentirse en distintos puntos del departamento, con un ambiente ideal para brindar y reunirse.

Festival al aire libre

El epicentro de los festejos será el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, donde durante el sábado 21 y domingo 22 se desarrollará el festival con una amplia propuesta.

Habrá beertrucks con cervecerías artesanales, un patio gastronómico con foodtrucks y una feria con más de 40 emprendedores que ofrecerán productos de diseño, indumentaria, accesorios, cerámica y artículos para el hogar.

El festival también contará con shows en vivo de bandas mendocinas. El sábado se presentarán Camila Coccia y Santo Tabú, mientras que el cierre estará a cargo de Spaghetti Western.

En tanto, el domingo será el turno de Brassass y La Colonia Subsiste, con un cierre a pura fiesta de La Skandalosa Tripulación, una de las bandas más convocantes de la escena local.

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Una celebración que se expandió por el mundo

El Día de San Patricio, que se celebra cada 17 de marzo, tiene origen en Irlanda y con el tiempo se convirtió en una de las festividades más populares a nivel global.

Su vínculo con la cerveza se remonta a la época medieval, cuando en los monasterios se elaboraba esta bebida como una alternativa segura al agua. Con los años, esa tradición se transformó en un símbolo de encuentro que hoy se replica en ciudades de todo el mundo.