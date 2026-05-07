Mendoza: buscan desesperadamente a una adolescente de 14 años que desapareció de camino a la escuela

La menor fue vista por última vez el martes por la mañana cuando salió de su casa rumbo al colegio. La Policía activó el operativo de búsqueda y piden colaboración urgente de la comunidad.

Una intensa búsqueda se lleva adelante en el sur de Mendoza para dar con el paradero de Rocío Jimena Canaza, una adolescente de 14 años que desapareció en el departamento de Malargüe cuando se dirigía a la escuela.

Según informaron oficialmente, la joven fue vista por última vez el miércoles 6 de mayo alrededor de las 7.30 de la mañana, momento en el que salió de su vivienda ubicada sobre calle Amigorena al 600 con destino a la Escuela Secundaria ISMA. Sin embargo, nunca llegó al establecimiento educativo y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.

La situación generó una profunda preocupación entre familiares, vecinos y autoridades, que desplegaron un operativo para intentar localizarla lo antes posible.

Cómo es la adolescente buscada en Mendoza

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Rocío Jimena Canaza mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, contextura robusta y cabello negro largo. Además, indicaron que no posee tatuajes ni piercings visibles.

Al momento de su desaparición vestía:

Pantalón largo azul

Campera negra

Zapatillas negras

Desde la Policía solicitaron a la población prestar especial atención ante cualquier dato que pueda ayudar a reconstruir sus movimientos o aportar información sobre su paradero.

Piden colaboración urgente para encontrar a Rocío

Las autoridades mendocinas solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre la adolescente desaparecida se comunique de inmediato al 911, se acerque a la comisaría más cercana o contacte a la Oficina Fiscal correspondiente.