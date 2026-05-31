Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 1 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 1 de junio. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 1 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 1 de junio

Las Heras

En calle Francisco Villagra, hacia el sur de Los Pescadores. En calles Guido Spano y Godoy Cruz, hacia el norte de Los Pescadores. En calle Juan Cruz Vera, hacia el oeste de Coronel Ramírez. Entre calles Los Pescadores, Bajada de Arrollabes, Gobernador González y Coronel Ramírez. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Neuquén, Pucará, Los Pescadores y Lisandro Moyano. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

En áreas adyacentes a la intersección de calle Almirante Brown con Viamonte. En fideicomiso Viamonte; Chacras de Coria. De 8.30 a 10.30 h.

Maipú

En calle Rufino Ortega, hacia el norte de Perito Moreno. En calles Proyectadas I328, I329 y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Rama N°5; Tres de Mayo. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

Entre calles Correa, G. Zapata, Perú y Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89 (ó La Carrera), entre calle Ancón y finca La Catalina; San José. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°92 (Las Rosas), entre calles Reina y Antonio Barrera; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael