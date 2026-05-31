“Nos preguntaba cosas que no podíamos responder”: la madre de Agostina Vega fue sedada tras ser informada sobre la muerte de su hija

Melisa Heredia recibió la noticia mientras permanece internada en Córdoba. Sus padres contaron que los médicos recomendaron brindarle la información de manera gradual debido a su delicado estado de salud.

Los abuelos de Agostina Vega revelaron que Melisa Heredia, madre de la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba, ya fue informada sobre el fallecimiento de su hija.

La comunicación se realizó mientras la mujer continúa internada en un centro de salud, donde permanece bajo seguimiento médico desde hace varios días.

Según contaron sus familiares, la noticia le fue transmitida con el acompañamiento de profesionales debido al complejo cuadro físico y emocional que atraviesa desde la desaparición de la adolescente. “Ya hablamos con ella“, contó Miguel, abuelo de Agostina, al salir del sanatorio donde se encuentra internada Melisa.

La reacción de la mujer requirió asistencia inmediata por parte del personal médico. “La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no podíamos responder”, relató Elizabeth, abuela de la adolescente.

La madre de Agostina había sido internada antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo. De acuerdo con lo informado por la familia, la mujer permanecía con dificultades para alimentarse e hidratarse correctamente, situación que derivó en complicaciones que obligaron a su internación y monitoreo permanente.

Los abuelos de la adolescente explicaron que el equipo de psiquiatras que asiste a Melisa recomendó limitar la información durante las primeras horas para evitar un empeoramiento de su estado.

“Quiere saber más detalles y nosotros no se los queremos contar. Los psiquiatras nos dijeron que le dijéramos solamente eso“, explicó Miguel.

El cuerpo de Agostina fue hallado este sábado en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, después de una semana de intensos operativos de búsqueda.

Durante esos días participaron efectivos policiales, equipos especializados, drones y perros rastreadores. La zona donde finalmente fue encontrada ya era considerada clave para los investigadores debido a distintos indicios recolectados durante la causa.

Las pericias y el análisis de cámaras de seguridad habían permitido ubicar en ese sector al principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, Barrelier habría sido la última persona que tuvo contacto con Agostina Vega. La hipótesis principal indica que coordinó un encuentro con la adolescente y pagó un traslado en un vehículo de alquiler hasta el barrio Cofico, lugar donde se registró la última señal sobre el paradero de la joven antes de su desaparición.