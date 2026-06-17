Planazo gratuito en Mendoza: una tarde de yoga para compartir, aprender y relajarse

Este planazo busca acercar esta práctica milenaria a personas de todas las edades con actividades orientadas al bienestar físico, mental y emocional en un espacio de encuentro y participación.

Con motivo del Día Internacional del Yoga, la Ciudad de Mendoza organizará una jornada especial destinada a quienes ya practican esta disciplina y también a quienes quieran acercarse por primera vez a una actividad que promueve el equilibrio entre cuerpo y mente.

La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro comunitario a través del movimiento consciente, la respiración y la relajación. Además, busca fomentar hábitos saludables y brindar herramientas que contribuyan al bienestar integral de las personas.

Durante la jornada se desarrollarán diferentes propuestas adaptadas para participantes con y sin experiencia previa. Entre las actividades previstas habrá clases de Yoga Cognitivo y Hatha Yoga Tradicional ensamblado con Yoga Fusión, disciplinas que trabajan la movilidad, la concentración, la respiración consciente y la armonía física y emocional.

Desde la organización destacaron que el encuentro está pensado como una experiencia abierta e inclusiva, donde vecinos, vecinas y visitantes podrán compartir una tarde diferente en un ambiente relajado y participativo.

Asimismo, invitaron a los asistentes a llevar manta o colchoneta para realizar las prácticas con mayor comodidad. También recomendaron llevar mate o algo para compartir al finalizar las actividades, promoviendo un momento de convivencia y recreación entre los participantes.

Cuándo y dónde será

La jornada se realizará el sábado 20 de junio, de 15 a 18 horas, en el Gimnasio Municipal Nº3 de la Ciudad de Mendoza.

La participación será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.