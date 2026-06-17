Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal de limpieza para complejo de departamentos en alquiler

Empresa dedicada al alquiler temporario de departamentos en Mendoza se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo para el área de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postular.
Una empresa dedicada al alquiler temporario de departamentos en Mendoza abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal de limpieza.
La vacante está orientada a personas responsables, comprometidas y con disponibilidad horaria.
Acerca de la vacante de trabajo
El puesto tiene como principal objetivo garantizar la higiene y el correcto acondicionamiento de los departamentos, contribuyendo a brindar una experiencia de calidad a los huéspedes.
Cuáles son los requisitos
- Experiencia comprobable en tareas de limpieza (preferentemente).
- Responsabilidad y compromiso.
- Buena predisposición para el trabajo.
- Disponibilidad horaria.
Condiciones del puesto
- Lugar de trabajo: Dorrego, Mendoza.
- Modalidad de pago: $3.500 por hora trabajada.
Cómo postular
Las personas interesadas en el puesto de trabajo pueden enviar su currículum vitae o realizar consultas al correo electrónico: info@lifeapart.com.ar