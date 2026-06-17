Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal de limpieza para complejo de departamentos en alquiler

Empresa dedicada al alquiler temporario de departamentos en Mendoza se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo para el área de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postular.

Una empresa dedicada al alquiler temporario de departamentos en Mendoza abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal de limpieza.

La vacante está orientada a personas responsables, comprometidas y con disponibilidad horaria.

Acerca de la vacante de trabajo

El puesto tiene como principal objetivo garantizar la higiene y el correcto acondicionamiento de los departamentos, contribuyendo a brindar una experiencia de calidad a los huéspedes.

Cuáles son los requisitos

Experiencia comprobable en tareas de limpieza (preferentemente).

comprobable en tareas de limpieza Responsabilidad y compromiso.

y compromiso. Buena predisposición para el trabajo.

Disponibilidad horaria.

Condiciones del puesto

Lugar de trabajo: Dorrego, Mendoza.

Dorrego, Mendoza. Modalidad de pago: $3.500 por hora trabajada.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo pueden enviar su currículum vitae o realizar consultas al correo electrónico: info@lifeapart.com.ar