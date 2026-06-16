Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 17 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este miércoles 17 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 17 de junio

Estos son los cortes de luz para este miércoles 17 de junio:

Guaymallén

En Ruta Provincial N°50, entre loteo Garden House y loteo La Lechería y zonas aledañas; Kilómetro 8. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

En Ruta N°7, camino a Puente Del Inca. De 11.00 a 15.00 h.

Lavalle

En calle Dorrego, entre Montenegro y Palomares. En el barrio Nuevo Vergel y zonas aledañas; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Los Fresnos, Los Arces, Los Álamos y Las Catalapas y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Quiroga, hacia el norte de Costa Canal Uco, afecta calle Constantini; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Ejército de Los Andes, carril Casas Viejas, José Lencinas y Ruta Nacional N°40. En los barrios Las Calandrias, Maipo, El Malal y Mutual Libertad y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

Entre calles Bombal Sur, Argentina, callejón Ruano y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle N°6, entre calle B y El Álamo; Cordón Del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

En calle La Carrera (ó Ruta Provincial N°89), entre Escuela N°4-0260 Alma de Montaña y cruce del Río Anchayuyo; San José. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles Balbino Arizu, Vélez Sárfield, Juan Cobos y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

Entre calles Avecilla, La Correina, Gaviola y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Dean Funes, Roca, Las Aucas y Juarez Celman y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Blas Parera, Fray Inalicán, Ballofet y Quiroga y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe