Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 17 de junio

Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 17 de junio

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este miércoles 17 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 17 de junio

Estos son los cortes de luz para este miércoles 17 de junio:

Guaymallén

  • En Ruta Provincial N°50, entre loteo Garden House y loteo La Lechería y zonas aledañas; Kilómetro 8. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • En Ruta N°7, camino a Puente Del Inca. De 11.00 a 15.00 h.

Lavalle

  • En calle Dorrego, entre Montenegro y Palomares. En el barrio Nuevo Vergel y zonas aledañas; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • Entre calles Los Fresnos, Los Arces, Los Álamos y Las Catalapas y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En calle Quiroga, hacia el norte de Costa Canal Uco, afecta calle Constantini; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Ejército de Los Andes, carril Casas Viejas, José Lencinas y Ruta Nacional N°40. En los barrios Las Calandrias, Maipo, El Malal y Mutual Libertad y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • Entre calles Bombal Sur, Argentina, callejón Ruano y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • En calle N°6, entre calle B y El Álamo; Cordón Del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle La Carrera (ó Ruta Provincial N°89), entre Escuela N°4-0260 Alma de Montaña y cruce del Río Anchayuyo; San José. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Balbino Arizu, Vélez Sárfield, Juan Cobos y Ruta Nacional N°143;  Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
  • Entre calles Avecilla, La Correina, Gaviola y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Dean Funes, Roca, Las Aucas y Juarez Celman y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Blas Parera, Fray Inalicán, Ballofet y Quiroga y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

  • Entre calles Esquivel Aldao, Fray Luis Beltrán, Villa del Milagro y Capdeville Oeste y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Los cortes programados para esta semana

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