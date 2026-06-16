“¿Están más grandes los perros?”: filmaron una insólita escena en Las Heras y el video explotó en TikTok

Los jóvenes pasaban por el lugar cuando no pudieron creer lo que estaban viendo. Compartieron el video a través de TikTok y se volvió viral.

Un curioso episodio llamó la atención de los vecinos de Las Heras durante el fin de semana, cuando pasaban por la calle y se encontraron a un hombre paseando a sus mascotas; sin embargo, se dieron cuenta de que había una un poco inusual. El momento fue registrado y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

En Las Heras, cualquier cosa puede pasar, desde autos raros, situaciones insólitas y algún que otro vecino con mascotas que salen un poco de los patrones tradicionales.

Es que unos jóvenes transitaban por las calles del departamento cuando vieron a un hombre paseando con su perro y un cerdo gigante a su lado.

“Cómo que están más grandes los perros acá”, relataron mientras filmaban la escena.

El video fue compartido a través de TikTok por @memiiflores y en pocas horas se volvió viral.

Muchos usuarios de las redes sociales aprovecharon los comentarios en el video y empezaron a bromear sobre la situación. “Eso es en alguna parte de Suiza”, “que lindo perrito”, “Perdón por mi ignorancia, pero que raza es? Un mini Caniche”, escribieron en los comentarios.