Planazo gratuito en Mendoza: una noche para escuchar el disco más famoso de Fito Páez en alta fidelidad

Un planazo gratuito para cortar la semana y redescubrir un clásico de la música argentina en otro formato.

Este miércoles llega planazo gratuito en Mendoza para cortar la semana: un club de escucha donde la música se convierte en protagonista absoluta.

La propuesta consiste en escuchar en alta fidelidad el álbum “El amor después del amor” de Fito Páez, uno de los discos más icónicos del rock nacional, en una experiencia pensada para apreciar cada detalle sonoro.

Antes de la reproducción, habrá una breve introducción a cargo de Orlando Tirapu, quien brindará contexto sobre la obra, su historia y su impacto, sumando una mirada distinta a quienes participen.

La actividad apunta a recuperar la escucha atenta de discos completos, en un formato que combina música, análisis y encuentro.

¿Cuándo y dónde es?

Día: miércoles 22 de abril

Hora: 20:30 horas

Lugar: Oye bar (Viamonte 5224, Chacras de Coria)

Modalidad: cupos limitados