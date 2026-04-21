Planazo gratuito en Mendoza: degustación de vinos espumantes con un encuentro literario abierto al público

La propuesta combina vinos locales, lecturas y un encuentro cultural con participación abierta en un espacio pensado para compartir.

La Municipalidad de Guaymallén trae un nuevo planazo gratuito con una propuesta diferente que mezcla dos mundos que suelen encontrarse: el vino y la literatura.

Se trata de una nueva edición del ciclo BrindArte, que en esta ocasión propone “Brindá con literatura”, una experiencia que invita a disfrutar de espumantes locales mientras se comparten lecturas, historias y charlas en un ambiente relajado.

Durante la jornada, los asistentes podrán degustar vinos espumantes elaborados en el departamento, acompañados por ágapes de productores locales. La idea es generar un espacio de encuentro donde el arte, la cultura y la producción mendocina se conecten.

Uno de los momentos centrales será la participación de Omar Ochi, quien compartirá su recorrido, su obra y su proceso creativo. Además, habrá un espacio abierto para que quienes asistan puedan llevar su libro favorito, leer un fragmento o recomendarlo, promoviendo el intercambio.

La actividad se realiza en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha que busca fomentar la lectura y reconocer la importancia de la literatura a nivel global.

¿Cuándo y dónde es?

Día: jueves 23 de abril

jueves 23 de abril Hora: 20 horas

20 horas Lugar: Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva)

Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva) Entrada: gratuita (con inscripción previa)

(con inscripción previa) Edad: mayores de 18 años

Los cupos son limitados, por lo que es necesario inscribirse previamente a través de un formulario online.