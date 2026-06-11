Planazo gratuito en Mendoza: una feria entre viñedos con artesanos, música en vivo, yoga y actividades para toda la familia

Un planazo gratuito ideal para disfrutar en familia, con amigos o simplemente para recorrer un espacio que combina cultura, entretenimiento y los paisajes del vino mendocino.

Llega un nuevo planazo gratuito que combinará emprendedores, gastronomía, espectáculos, bienestar y propuestas para grandes y chicos en un entorno único.

Un paseo entre viñedos, música en vivo, artesanías, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Esa es la propuesta de “Artesanos por los Caminos del Vino“, un evento que desembarcará durante el fin de semana largo.

La primera edición de esta feria se realizará los días 13, 14 y 15 de junio en Bodega Hacienda del Plata, ubicada en Luján de Cuyo, San Martín 4871, y promete convertirse en uno de los grandes atractivos para quienes busquen disfrutar de Mendoza de una manera diferente.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer stands de artesanos de distintas provincias del país, disfrutar de gastronomía regional, degustaciones de vinos, espectáculos en vivo, propuestas infantiles y espacios especialmente pensados para el bienestar y la recreación.

Además, habrá un parque de juegos con inflables, bungee jumping, juegos mecánicos, metegol y diversas actividades para los más pequeños. También se sumarán espectáculos de circo, magia y presentaciones musicales en vivo.

Cronograma de actividades

Viernes 13 de junio

11:00: Práctica de yoga.

15:00: Show del Mago Fernando.

Fernando. 16:00: Taller de pastelería a cargo de Gerardo Domínguez , participante de Bake Off.

, participante de 17:00: Presentación de ISA en el escenario principal.

de ISA en el escenario principal. 17:30: Show de The Golden Covers en el escenario principal.

Sábado 14 de junio

11:00: Práctica de yoga.

11:00: Yoga integral con armonización de cuencos.

integral con armonización de cuencos. 14:30: Presentación de Circo Panchito.

15:00: Charla “El mundo de la yerba mate”.

“El mundo de la yerba mate”. 15:30: Patio Folclórico con Camila Sáez, Franco González y Luciano Aberastain.

Domingo 15 de junio

11:00: Práctica de Hatha Vinyasa Yoga.

14:00: Torneo amateur de metegol.

15:00: Show del Mago Fernando.

Fernando. 16:00: Presentación musical de Agu Amorós.

de Agu Amorós. 17:00: Torneo profesional de metegol.

17:00: Show de The Golden Covers en el escenario principal.

La feria funcionará de 11 a 20 horas durante los tres días y contará con estacionamiento gratuito.