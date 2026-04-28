Planazo gratuito en Mendoza: una feria con talleres creativos y más de 20 emprendimientos

Más de 20 proyectos artesanales se reúnen en una jornada abierta con actividades para todo público en un espacio emblemático de la Ciudad.

El sábado 9 de mayo llega un planazo gratuito en Mendoza, se trata de “Despliega”, una feria dedicada a la encuadernación y disciplinas afines.

El evento nace en 2025 impulsado por el colectivo Pila de Cuadernos y, en esta edición, suma nuevos proyectos para ampliar su propuesta.

En total, participarán más de 20 emprendimientos que trabajan de manera artesanal, con enfoques diversos y una impronta muy ligada a lo hecho a mano.

Además de los stands, durante la jornada habrá talleres abiertos al público, pensados tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes quieran acercarse por primera vez a este universo creativo.

Desde la organización explicaron que el objetivo es dar visibilidad y valor a estas prácticas que, aunque milenarias, siguen vigentes y aportan bienestar desde lo creativo y lo manual.

Entre los proyectos que forman parte de esta edición se encuentran:

Pila de Cuadernos

Anni Ilustraciones

Pato Feliz, Monigote

Nomeacuerdo

Attico

Lau Ba

CieloAlto

Fennel

Kaobin

La Bitácora Errante

Cih Diseño

Para conocer más detalles o seguir las novedades, se puede buscar a la feria en redes sociales o escribir a despliegaferia@gmail.com.

¿Dónde y cuándo es?

El encuentro se llevará a cabo el sábado 9 de mayo, de 11 a 19 horas, la Biblioteca Pública General San Martín.