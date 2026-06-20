Planazo gratuito en Mendoza: una banda repasará los clásicos de Spinetta en una feria al aire libre

El planazo combinará música en vivo, emprendedores, artesanos y productos agroecológicos en uno de los espacios culturales más tradicionales de la Ciudad de Mendoza. La entrada será libre y gratuita.

Los seguidores de la obra de Luis Alberto Spinetta tendrán una cita especial este fin de semana con este planazo gratuito en la Ciudad de Mendoza.

La banda mendocina Ella También ofrecerá un recital dedicado al emblemático músico argentino.

La agrupación se ha consolidado como uno de los proyectos locales dedicados a interpretar el extenso repertorio del “Flaco”, recorriendo las distintas etapas de su trayectoria artística con versiones que buscan respetar la esencia de sus canciones.

El grupo está integrado por Javier Calvin en voz y guitarra acústica, Adrián Muñoz Vilurón en teclados, Juan Ignacio Groba en guitarra, Mora Wessels en bajo y Eduardo “Tuti” Vega en batería.

Durante el concierto sonarán algunas de las composiciones más reconocidas de Spinetta, entre ellas Ana no duerme, El anillo del Capitán Beto, Post Crucifixión y Luna de Abril.

A lo largo de su recorrido, la banda se ha presentado en escenarios como el Teatro Independencia, Teatro Mendoza, Teatro Imperial de Maipú y Nave UNCuyo, además de compartir espectáculos junto al músico Leo Sujatovich.

Además de la propuesta musical, quienes asistan podrán recorrer puestos con alimentos frescos, artesanías y productos regionales.

Cuándo y dónde es

El espectáculo “Ella También: Haciendo Spinetta en el Parque Central” se realizará el sábado 20 de junio a las 13 horas, en la Vida Feria BioCultural del Parque Central, ubicada en la intersección de Vendimiadores y El Parral, en la Ciudad de Mendoza.

La entrada es libre y gratuita.