Impactante incendio en un hotel de República Dominicana: evacuaron a turistas argentinos y hubo momentos de pánico

Un feroz incendio se desató en el reconocido resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, en República Dominicana, y obligó a evacuar a cientos de huéspedes, entre ellos varios argentinos.

Una jornada de vacaciones se transformó en una situación de extrema tensión este viernes cuando un incendio de grandes dimensiones afectó al hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, uno de los complejos turísticos más conocidos de la localidad de Bayahíbe, en la costa sureste de República Dominicana.

Las llamas avanzaron rápidamente sobre distintas áreas del resort y obligaron a activar los protocolos de emergencia para evacuar a huéspedes y trabajadores. Entre las personas alojadas en el establecimiento había numerosos turistas argentinos.

Cómo comenzó el incendio en el resort de Bayahíbe

Según los primeros informes, el fuego se originó dentro del complejo hotelero y encontró un escenario favorable para expandirse debido a los materiales utilizados en gran parte de las construcciones.

Los tradicionales techos de paja y estructuras de madera facilitaron la propagación de las llamas, que en pocos minutos alcanzaron varios sectores del establecimiento.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron una enorme columna de humo negro elevándose sobre el complejo turístico, visible desde distintos puntos de Bayahíbe y de la costa caribeña.

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Evacuación masiva y operativo de emergencia

Ante la magnitud del siniestro, el personal de seguridad del hotel, junto con brigadas internas y equipos de emergencia, comenzó una evacuación preventiva de todos los huéspedes y empleados.

Muchos turistas fueron trasladados rápidamente hacia la playa y otras zonas seguras alejadas del foco del incendio, mientras los bomberos trabajaban para contener el avance del fuego.

Las autoridades locales también dispusieron medidas preventivas en establecimientos cercanos para evitar riesgos derivados del humo, el viento y posibles desprendimientos de materiales incendiados.

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Cadena 3 informó que, entre los argentinos alojados, había varias familias cordobesas que debieron ser evacuadas del lugar. Según relató Ignacio Bustos a la radio, el incendio comenzó cuando los visitantes terminaban de desayunar en el buffet del hotel.

“Vimos una columna de humo salir desde la zona del lobby y los techos de paja. En apenas 20 minutos las llamas avanzaron desde la calle hasta la playa”, contó. “Las cabañas de madera y paja quedaron completamente destruidas. Ayer estábamos recorriendo esa zona y hoy quedó reducida a cenizas”, lamentó.

No hubo víctimas fatales ni heridos graves

A pesar de la magnitud del incendio y de las impactantes imágenes que circularon en redes sociales, las autoridades informaron que no se registraron fallecidos ni heridos de gravedad. Los servicios médicos sólo debieron asistir a algunas personas por cuadros de nerviosismo y crisis de ansiedad producto de la situación vivida.

Tras el incendio, varios sectores del complejo quedaron sin suministro eléctrico y con problemas de conectividad. Por ese motivo, algunos turistas tuvieron dificultades para comunicarse con sus familiares, lo que generó preocupación entre quienes seguían la situación desde Argentina.