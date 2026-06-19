Después de la polémica: Celia, la mamá de Lionel Messi, llamó a Flor Peña… ¿Qué le dijo?

Luego de que la actriz fuera desvinculada de Luzu TV por anunciar erróneamente en vivo la muerte de Jorge Messi, Yanina Latorre reveló la charla privada que mantuvieron. Los detalles del texto que conmovió a la farándula y el estado de salud del padre del astro.

El escándalo mediático y mundial que protagonizó Florencia Peña sumó un capítulo tan inesperado como emocionante. Tras haber sido desvinculada de la plataforma Luzu TV por haber anunciado al aire y sin chequear la falsa muerte de Jorge Messi, la actriz recibió una respuesta que no imaginaba. Yanina Latorre, panelista y conductora de Sálvese Quién Pueda (SQP), reveló en sus redes sociales que Celia Cuccitini, la madre de Lionel Messi, se comunicó de forma privada con la artista para ponerle un freno a la angustia.

El mensaje de Celia que conmovió a todos: “Le acepta las disculpas”

La polémica había escalado a niveles insostenibles luego de que Florencia Peña, totalmente quebrada y entre lágrimas en un móvil televisivo, confesara que le había enviado un mensaje de desesperación a Celia Cuccitini pidiéndole perdón, pero que no había obtenido respuesta. Sin embargo, el silencio de la familia del diez no era por rencor, sino por el delicado momento que atraviesa en la clínica.

“Celia, la mamá de Leo, le mandó un mensaje a Flor Peña. Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, y que si bien no son amigas, la respeta y la admira, y espera que se puedan juntar a tomar un café”, detalló Yanina Latorre a través de su cuenta de Instagram. Impresionada por la actitud de la rosarina, la panelista agregó: “Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo”.

El llanto de Florencia Peña y la drástica decisión de Luzu TV

El calvario para la actriz comenzó durante la emisión de su programa El Show del Verano por Luzu TV. En plena transmisión, y guiada por falsos rumores que se viralizaban en las redes sociales, Florencia Peña lanzó de forma impulsiva la drástica e incorrecta información: “Jorge Messi murió”. Minutos después, alertada por su producción de que la noticia era una “fake news” extraída de internet, intentó enmendar el error pidiendo disculpas públicas.

A pesar de su descargo y el de su equipo de producción, el repudio en las redes sociales fue masivo y la dirección del canal de streaming tomó la drástica decisión de desvincularla del espacio de manera inmediata.

La palabra de Jorge Messi y el comunicado oficial de la familia

Por su parte, Ángel de Brito logró obtener en LAM (América) la primera reacción del propio Jorge Messi (68) desde su internación. El conductor leyó un mensaje de WhatsApp directo desde la clínica: “Le pregunté cómo habían vivido todo esto, y Celia me dice que ‘fue horrible’, que nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge, y que él dice ‘qué quilombo que armé'”, relató con humor el periodista para descomprimir la situación.

Cabe recordar que la salud del padre del capitán de la Selección Argentina se convirtió en el foco de atención mundial luego de que Lionel Messi rompiera en un llanto desconsolado tras marcar el primer gol en el triunfo 3-0 de Argentina ante Argelia, en el debut del Mundial 2026.

Ante las feroces especulaciones, la familia Messi emitió un comunicado oficial aclarando que Jorge “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, al mismo tiempo que expresó su profundo malestar con los medios de comunicación por la “falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que se trató un tema de estricta intimidad familiar.