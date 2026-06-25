Planazo gratuito en Mendoza: un día de yoga y meditación al aire libre

La celebración por el Día Internacional del Yoga reunirá a distintas escuelas, profesores y practicantes en una propuesta abierta al público que incluirá clases, meditaciones, música y una campaña solidaria.

Mendoza se suma a los festejos por el Día Internacional del Yoga con un planazo que reunirá a diferentes espacios dedicados a esta disciplina en una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad.

La propuesta está pensada tanto para quienes practican yoga de manera habitual como para quienes desean acercarse por primera vez a esta actividad.

Durante toda la jornada habrá clases de distintos estilos, meditaciones guiadas, charlas y espacios de encuentro orientados al bienestar físico y mental.

El programa incluye prácticas de Hatha Vinyasa Yoga, Yoga Integral, Kundalini Yoga y Ashtanga Yoga, además de actividades vinculadas a la meditación y el movimiento consciente.

También se realizará una presentación del proyecto “Yoga en el Penal“, una iniciativa que lleva esta disciplina a contextos de encierro, y habrá sorteos para los participantes.

Los organizadores recomendaron asistir con mat o colchoneta, botella de agua, abrigo y alguna infusión o merienda para compartir durante la jornada.

Además, el encuentro tendrá un lado solidario. Quienes lo deseen podrán colaborar con la Fundación De Todo Corazón mediante la donación de alimentos, ropa de abrigo, calzado, mantas y otros elementos que serán recibidos en un puesto especialmente dispuesto para la ocasión.

Cuándo y dónde es

La actividad se realizará el sábado 27 de junio, de 10 a 17 horas, en el sector Deporte para Todos del Parque General San Martín, frente al Club Independiente.

La participación será libre y gratuita, aunque los organizadores solicitaron inscripción previa.