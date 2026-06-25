Planazo gratuito en Mendoza: dónde y cuándo podés sumarte a una clase de Zumba y ritmos para toda la familia

La actividad busca promover el ejercicio físico a través de una propuesta abierta a vecinos de todas las edades.

Llega un nuevo planazo para quienes disfrutan de bailar y realizar actividad física. Se trata de una clase abierta de Zumba y ritmos que invita a vecinos y vecinas a participar de una mañana dedicada al movimiento y la recreación.

La actividad será encabezada por la profesora Verónica Castro, quien estará a cargo de una clase especialmente diseñada para que puedan participar tanto personas con experiencia en este tipo de disciplinas como quienes quieran acercarse por primera vez.

Desde el municipio destacaron que el objetivo es fomentar hábitos saludables a través del ejercicio y generar un espacio de encuentro para compartir en grupo.

La propuesta combina actividad física y música en una rutina dinámica que busca incentivar la participación de personas de distintas edades. Además, los organizadores invitaron a asistir junto a amigos o familiares para disfrutar de la jornada.

Cuándo y dónde es

La clase se realizará el viernes 26 de junio, de 9 a 10.30 horas, en el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni.

La participación es libre y gratuita.