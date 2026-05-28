Planazo gratuito en Mendoza: teatro y una degustación de espumantes para disfrutar este jueves

La propuesta combinará una función teatral con una degustación guiada de espumantes en una experiencia cultural distinta, ideal para quienes buscan un planazo diferente para disfrutar la noche del jueves en Mendoza.

Una nueva edición de BrindArte llega a Mendoza con un planazo gratuito que combina teatro, sabores locales y una experiencia sensorial ideal para disfrutar en pareja o con amigos.

En esta oportunidad, el ciclo pondrá el foco en el teatro con la presentación de Historias a la luz de la luna, la nueva obra del elenco municipal de personas mayores El Carrete, dirigida por Ricardo Nuarte.

La propuesta llega luego de una destacada presentación en el Teatro Independencia y promete una noche cargada de emoción, humor, intriga, fantasía y reflexión.

Además del espectáculo teatral, quienes asistan podrán disfrutar de una degustación guiada de vino espumante producido en Guaymallén, sumando una experiencia distinta que mezcla arte y gastronomía local.

Cuándo y dónde será

La actividad se realizará el jueves 28 de mayo, a las 20 horas, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, ubicado en Rodeo de la Cruz.

La entrada será gratuita, pero con cupos limitados e inscripción previa.