Planazo gratuito en Mendoza: shows de tango con baile y música en vivo en la Ciudad

El tango vuelve a ser protagonista de un planazo gratuito que llega a la provincia con una propuesta que invita a salir de la rutina y disfrutar algo distinto en la Ciudad.

Llega un nuevo planazo gratuito en Mendoza para cortar la semana con música y danza. Se trata de un ciclo de tango que abrirá sus puertas con entrada libre, en un formato íntimo que propone un encuentro cercano entre artistas y público, combinando canto, baile y patrimonio cultural en un mismo lugar.

La propuesta, impulsada por la Subsecretaría de Cultura, reunirá a destacados cantantes y parejas de danza que irán rotando en cada fecha.

El objetivo es claro: acercar el tango a la comunidad y poner en valor el talento mendocino en escenarios emblemáticos.

El ciclo comenzará con la presentación del cantor Diego Flores, junto a los bailarines Cecilia Herrera y Carlos Chamorro. En las siguientes jornadas se sumarán nuevas voces y duplas que mantendrán viva la esencia del 2×4 durante todo mayo.

Programación completa

7 de mayo: Diego Flores + Cecilia Herrera y Carlos Chamorro

Diego Flores + Cecilia Herrera y Carlos Chamorro 14 de mayo : María Alejandra Peralta y Pablo Budini + Paola Valdivia y Javier Jofré

: María Alejandra Peralta y Pablo Budini + Paola Valdivia y Javier Jofré 21 de mayo: Raúl Verón + Ansuya Difonso y Diego Pérez

Raúl Verón + Ansuya Difonso y Diego Pérez 28 de mayo: Susana Jerez + Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito

Apertura con artistas destacados

Diego Flores es un reconocido cantor de música popular argentina, con una sólida trayectoria en el tango tanto en el país como en Europa, además de su rol como docente en la UNCuyo.

En tanto, Cecilia Herrera y Carlos Chamorro son bailarines profesionales, campeones mendocinos y semifinalistas del Mundial de Tango, con presentaciones en escenarios nacionales e internacionales.

¿Dónde y cuándo es?

Las presentaciones se realizarán cada jueves del mes, comenzarán a las 20.30 horas y se realizarán en el Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel.

El ciclo forma parte de “Espacios en movimiento”, una propuesta que sigue consolidándose en la agenda cultural local y que promueve el acceso gratuito a distintas expresiones artísticas.